Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор: сколько стоит

Украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), рекомендуют установить сигнализатор газа. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты. Купить же прибор можно как за 1 180, так и за 3 999 грн.

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Об этом рассказали в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Там отметили: сигнализатор газа может обнаружить утечку опасных веществ.

"Необходимым элементом безопасности является сигнализатор газа. Какие вещества могут быть обнаружены Метан – может привести к взрыву. Пропан/Бутан – из баллонов, используемых в бытовых плитах. Окись углерода – угарный газ, который образуется при неполном сгорании топлива", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, прибор может измерять концентрацию таких опасных веществ в воздухе. А также совершить аварийное отключение подачи газа и обнаруживать его утечку.

Купить же сигнализатор газа, по данным самого "Нафтогаза", можно как за 1 180, так и за 3 999 грн. При этом, отмечается, при необходимости можно подключить устройство к охранной сигнализации – "для более быстрого реагирования на аварию".

Как сэкономить крупную сумму на счете за электроэнергию

В то же время, двухтарифный счетчик электроэнергии "день-ночь" может помочь сэкономить значительную сумму на оплате счета – более 430 грн. Для его установки достаточно лишь обратиться к поставщику тока – после этого за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. В частности:

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне;

электричество, использованное ночью (с 23:00 до 7:00), оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного.

В настоящее время в Украине действует тариф 4,32 грн/кВт*ч. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 2,16 грн/кВт*ч.

Таким образом, семья из трех человек, которая живет в квартире с электроплитой и бойлером, потребляет 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, и не имеет двухтарифного счетчика, вынуждена будет заплатить за свет за месяц 1 296 грн. Ведь весь потребленный ток будет посчитан по дневному тарифу 4,32 грн.

Однако если часть этой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 2,16 грн. Таким образом, за потребление с 23:00 до 7:00 придется заплатить 432 грн. И столько же – за дневное. То есть в сумме – 864 грн.

Соответственно, только за один месяц можно сэкономить более 430 грн. Впрочем, нужно также учитывать, что тариф могут повысить. И тогда размер сэкономленной суммы может измениться.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине "заморозили" тарифы на некоторые коммунальные услуги – до окончания отопительного сезона весной 2025 года. Речь, среди прочего, об электроэнергии, которая таким образом продолжит подаваться по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч .

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