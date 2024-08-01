Опубликован тариф на газ с 1 августа: сколько будет стоить кубометр
В Украине тариф на газ с августа не изменится. Большинство украинцев будут платить за кубометр газа 7,96 грн. Это тариф "Нефтегаза", который поставляет голубое топливо для 98% семей.
Об этом сообщает издание "ГазПравда". Цены на природный газ для бытовых потребителей, то есть население остаются стабильными. Газоснабжающие компании не изменили стоимость кубометра "голубого топлива" в рамках своих годовых тарифных предложений.
Как и в предыдущие месяцы, свои ценники на август обнародовали 12 поставщиков. Стоимость кубометра газа в зависимости от газоснабжающей компании будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн. Впрочем, подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет Нафтогаз Украины. Его цена – 7,96 грн за кубометр – будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.
То есть, к завершению отопительного сезона природный газ для бытовых потребителей точно не подорожает. Цена на газ в августе 2024 года:
- "Эру Людям" – 7,7 грн за кубометр;
- "Энерджи Трейд Групп" – 7,799 грн за кубометр;
- "Нефтегаз Украина" – 7,96 грн за кубометр;
- "Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96 грн за кубометр;
- "Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн за кубометр;
- "Полтавагаз Сбыт" – 7,99 грн за кубометр;
- "Галнефтегаз", "ОККО Контракт" – 7,99 грн за кубометр;
- "Львовэнергосбыт" – 8,20 грн за кубометр;
- "Киевские энергетические услуги" – 8,46 грн. за кубометр;
- "Днепровские энергетические услуги" – 8,46 грн за кубометр;
- "Аскания Энерджи" – 9,95 грн за кубометр;
- "Светгаз" – 9,99 грн за кубометр.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.
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