Ограничения не планируются? У кого из потребителей не будет света 27 октября. График
В Украине в понедельник, 27 октября, в отдельных регионах будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии для промышленности. Отключения света для бытовых потребителей не прогнозируются.
Об этом вечером в воскресенье сообщила пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго". Сообщение обнародовано в Telegram-канале.
Графики ограничения мощности для предприятий будут действовать в периоды:
- с 07:00 до 11:00;
- с 15:00 до 19:00.
Однако в компании предупредили, что объем применения ограничений может измениться. Если РФ осуществит новые террористические удары по нашей энергетике, не исключены и аварийные отключения.
"Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!" – обратились к украинцам представители "Укрэнерго".
Рекомендации для населения:
- Не включать одновременно несколько мощных электроприборов;
- Выключать свет в пустых комнатах и офисах;
- Отключать из розетки бытовые устройства, когда ими не пользуются;
- Переносить энергоемкие процессы (стирка, нагрев бойлера, работу посудомоечной машины) на ночное время, после 22:00;
- Заменить лампы накаливания на энергосберегающие;
- Использовать энергосберегающую бытовую технику.
Энергетики уверяют, что даже минимальные усилия каждого потребителя помогут сбалансировать нагрузку на систему, повысить устойчивость энергетики к атакам и ускорить восстановление поврежденного оборудования.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как узнать свой график, а также почему вернулись отключения света. О том, как спасти технику в этот период, читайте в материале по ссылке.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!