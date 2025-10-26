Ограничения не планируются? У кого из потребителей не будет света 27 октября. График

В Украине в понедельник, 27 октября, в отдельных регионах будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии для промышленности. Отключения света для бытовых потребителей не прогнозируются.

Об этом вечером в воскресенье сообщила пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго". Сообщение обнародовано в Telegram-канале.

Графики ограничения мощности для предприятий будут действовать в периоды:

с 07:00 до 11:00;

с 15:00 до 19:00.

Однако в компании предупредили, что объем применения ограничений может измениться. Если РФ осуществит новые террористические удары по нашей энергетике, не исключены и аварийные отключения.

"Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!" – обратились к украинцам представители "Укрэнерго".

Рекомендации для населения:

Не включать одновременно несколько мощных электроприборов;

Выключать свет в пустых комнатах и офисах;

Отключать из розетки бытовые устройства, когда ими не пользуются;

Переносить энергоемкие процессы (стирка, нагрев бойлера, работу посудомоечной машины) на ночное время, после 22:00;

Заменить лампы накаливания на энергосберегающие;

Использовать энергосберегающую бытовую технику.

Энергетики уверяют, что даже минимальные усилия каждого потребителя помогут сбалансировать нагрузку на систему, повысить устойчивость энергетики к атакам и ускорить восстановление поврежденного оборудования.

