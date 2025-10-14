Как спасти технику во время новых отключений: что нужно сделать каждому

В Украине во время новых отключений тока усилятся риски перепадов напряжения. Это может приводить к перепадам напряжения, поэтому необходимо не только выключать техникуво время отключений, но и установить реле напряжения.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Во время аварийных отключений могут быть перепады напряжения. Поэтому важно не только иметь заряженные гаджеты, приготовленные зарядные станции и павербанки, но и правильно действовать для того, чтобы уберечь технику от порчи из-за перепадов напряжения.

Так, необходимо:

выключать приборы из розеток. Ключевую технику (холодильники, бойлеры, стиральные машины) рекомендуется полностью отключать от сети после выключения света. В таком случае после восстановления электропитания включать их в сеть нужно будет вручную. Делать это рекомендуют не сразу, а через 10-15 минут после восстановления электропитания.

установить реле напряжения. Реле напряжения регистрирует значительные отклонения от стандартного напряжения и отключает все бытовые приборы. После того, как напряжение нормализовалось, подается сигнал о включении, и подключение техники к электросети восстанавливается.

Реле напряжения делятся на два основных типа – те, которые устанавливаются в электрическом щитке (общем для домовладения) и для отдельных розеток. Первый тип значительно мощнее и надежнее, однако для установки такого реле потребуются услуги электрика.

"Это уже должно стоять с 2022-го. Бывает такое, что в хрущевках открываю эти щитки: а там просто прячься. Если у вас щиток в квартире, это вообще не проблема. Любой электрик за 500 грн вам установит реле напряжения", – рассказывает OBOZ.UA электрик с 29-летним опытом Игорь Х.

установить стабилизаторы напряжения или источник бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства стабилизируют напряжение у потребителя. Стабилизаторы при этом более мощные, но не имеют аккумуляторных батарей. ИБП имеют меньшую мощность, но держат "запас" тока во внутренних или внешних аккумуляторах.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

