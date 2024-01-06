Новый платеж за газ ввели в Украине: всем придется платить за трубу внутри дома

В Украине был введен новый платеж за газ. Размер в перерасчете в месяц составит около 25-50 грн и будет зависеть от дома и количества газового оборудования. Платить нужно за обслуживание инфраструктуры внутри дома.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Подписывать контракт не нужно, если услуга была оказана, контракт считается подписанным. Однако его должно разместить до 5 января на сайте компании.

В сервис входит: осмотр газопровода, проверка на плотность, испытание под давлением, осмотр газового оборудования, сервис запорных устройств. Всё это обеспечивает безопасное использование газа. До 5 января 2024 года операторы на своих сайтах разместят стоимость техобслуживания для каждого многоэтажного дома, а также график проведения техосмотров.

В "Полтавагаге" для примера рассчитали: стоимость работ в доме на 36 квартир составляет 5600 грн. Каждая квартира должна заплатить 155,5 грн. разово за период или ежемесячно платить по 25,9 грн. в течение 6 месяцев. Цена будет зависеть от многих факторов: оборудования, состояния сетей и т.д.

Пересчитают еще одну платежку

Украинцам с 1 января будут перечислены платежки за доставку газа. Тем, кто в прошлом году потратил больше газа, придется больше платить за доставку голубого топлива. И хотя тариф на доставку не поменялся, суммы в платежках перечислили.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В 2024-м тариф на доставку газа в Украину не изменили. Больше платят в Гадяче, Ужгороде, Лубнах, Николаеве, Харькове, Черновцах. Там за каждый кубометр придется платить 2,39 грн. Один из самых маленьких тарифов – в Киеве. Там за каждый кубометр платят всего 0,38 грн. В Киевской области действует тариф 1,79 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальный размер платежки изменится для тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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