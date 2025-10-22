Новые отключения затронут почти всех: украинцы получили важное предупреждение от энергетиков

23 октября в большинстве областей Украины продолжатся стабилизационные отключения электроэнергии. И будут действовать они практически в течение всего дня.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Завтра, 23 октября, в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00 вынужденно будут применяться меры ограничения потребления", – говорится в сообщении.

В частности, будут действовать:

для бытовых потребителей – графики почасовых отключений (ГПО) объемом до трех очередей одновременно;

для промышленных потребителей – графики ограничения мощности (ГОМ).

ГОМ – это график ограничения мощности, плановая мера для предотвращения дефицита электричества. Применяется исключительно к промышленным потребителям и бизнесу. Его суть заключается не в полном прекращении поставок, а в сокращении объемов потребления до указанного уровня в определенный период. Это временное уменьшение нагрузки на энергосистему.

Как спасти технику во время отключений

В связи с этим энергетики призвали граждан потреблять электроэнергию экономно. Для этого следует придерживаться несложных советов, чтобы помочь сбалансировать энергосистему, а также избежать, уменьшить объем или ускорить отмену введенных ограничений:

не включать несколько мощных электроприборов одновременно;

выключать свет в пустых комнатах и кабинетах;

выключать из розетки электроприборы, когда ими не пользуются, – они все равно потребляют электроэнергию;

по возможности перенести энергоемкие процессы (стирка, нагрев бойлера, работу посудомоечной машины) на ночное время – после 22:00 наступает период наименьшей нагрузки на энергосистему;

позаботиться о замене ламп накаливания на энергосберегающие – в масштабах государства это имеет очень весомый эффект;

по возможности пользоваться энергосберегающей бытовой техникой.

Энергетики уверяют: если каждый потребитель приложит хотя бы минимальные усилия для экономии электроэнергии дома и на работе – это существенно усилит нашу устойчивость к вражеским атакам и поможет энергетикам быстрее восстановить поврежденное оборудование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве энергетики не исключают, что в случае продолжения российских атак по украинской энергосистеме длительные отключения света могут вернуться. И хотя там отмечают, что сейчас такая вероятность является теоретической, подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

