Новые отключения затронут почти всех: украинцы получили важное предупреждение от энергетиков
23 октября в большинстве областей Украины продолжатся стабилизационные отключения электроэнергии. И будут действовать они практически в течение всего дня.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Завтра, 23 октября, в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00 вынужденно будут применяться меры ограничения потребления", – говорится в сообщении.
В частности, будут действовать:
- для бытовых потребителей – графики почасовых отключений (ГПО) объемом до трех очередей одновременно;
- для промышленных потребителей – графики ограничения мощности (ГОМ).
Как спасти технику во время отключений
В связи с этим энергетики призвали граждан потреблять электроэнергию экономно. Для этого следует придерживаться несложных советов, чтобы помочь сбалансировать энергосистему, а также избежать, уменьшить объем или ускорить отмену введенных ограничений:
- не включать несколько мощных электроприборов одновременно;
- выключать свет в пустых комнатах и кабинетах;
- выключать из розетки электроприборы, когда ими не пользуются, – они все равно потребляют электроэнергию;
- по возможности перенести энергоемкие процессы (стирка, нагрев бойлера, работу посудомоечной машины) на ночное время – после 22:00 наступает период наименьшей нагрузки на энергосистему;
- позаботиться о замене ламп накаливания на энергосберегающие – в масштабах государства это имеет очень весомый эффект;
- по возможности пользоваться энергосберегающей бытовой техникой.
Энергетики уверяют: если каждый потребитель приложит хотя бы минимальные усилия для экономии электроэнергии дома и на работе – это существенно усилит нашу устойчивость к вражеским атакам и поможет энергетикам быстрее восстановить поврежденное оборудование.
Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве энергетики не исключают, что в случае продолжения российских атак по украинской энергосистеме длительные отключения света могут вернуться. И хотя там отмечают, что сейчас такая вероятность является теоретической, подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.
