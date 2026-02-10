"Нет ни крыши, ни стен": медиа показали состояние ТЭС после российского обстрела. Видео

Россия не оставляет попыток уничтожить энергосистему Украины. За время полномасштабной войны российские войска по меньшей мере 220 раз наносили удары по украинским теплоэлектростанциям. На одну из них пригласили журналистов.

Представителям агентства Associated Press продемонстрировали процесс разборки завалов после ракетных ударов РФ. При этом из соображений безопасности ни расположение ТЭС, ни время нападения или лица работников не раскрывались.

"Ситуация очень тяжелая и она неконтролируемая. На период прилета мы были на блочном щитоуправлении. Мы проводили штатные операции по работе блока и работали с центрального регулятора. Трудно вспоминать", – вспоминает работник ТЭС момент атаки.

На снятых кадрах видно, как ведутся ремонтные работы – работники осторожно двигаются через завалы и разбирают их. Это происходит в лютый мороз – нынешняя зима отличается низкими температурами.

"Тяжело, потому что работаем, считайте, на улице – нет же ни крыши, ни стен. Поэтому это физически тяжело", – рассказал другой работник.

Еще один из работников отметил: другого выбора они просто не имеют. Чтобы Украина победила в войне, энергетические объекты приходится восстанавливать после каждого обстрела.

"Как могут опуститься руки, если мы все понимаем, что эта работа – тоже для нашей победы, спасения, для нашей дальнейшей жизни", – отмечает мужчина.

В целом в результате российских обстрелов Украина потеряла почти 30 ГВт мощностей, что эквивалентно пяти атомным электростанциям.

Россия атаковала Бурштынскую ТЭС

Одна из последних атак РФ пришлась 7 февраля на Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области – применялись ракеты "Калибр" и других типов, а также дроны Shahed-136. Станция получила серьезные повреждения, а в Бурштыне исчезло водо- и теплоснабжение.

Эта ТЭС – одна из самых мощных электростанций в Украине, и обеспечивает светом 3 миллиона пользователей из Закарпатской и частично Ивано-Франковской и Львовской областей. Весной два года назад ТЭС уже попадала под массированную атаку россиян. По данным ДТЭК, тогда станция потеряла 50% установленной мощности, а все ее энергоблоки пострадали в результате обстрелов.

Также OBOZ.UA сообщал о попытках России уничтожить газодобывающую отрасль Украины – 8 и 9 февраля производственные объекты "Группы Нафтогаз" на Полтавщине и Сумщине были атакованы два дня подряд. А всего с начала года на объекты "Нафтогаза" было совершено уже 20 обстрелов.

