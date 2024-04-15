Через несколько недель украинцам изменят субсидии на коммуналку: что нужно знать

Жилищные субсидии на неотапливаемый сезон большинства получателей будут назначены автоматически до 30 апреля 2025 года. Лицам, арендующим жилье, внутренне перемещенным лицам, а также тем, кто планирует получить субсидию на приобретение бытового топлива, необходимо подать заявление и декларацию о доходах и расходах до 1 мая для назначения жилищной субсидии.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Согласно последним изменениям, автоматическое назначение жилищной субсидии на неотапливаемый сезон предусмотрено для большинства получателей до 30 апреля 2025 года.

Однако существуют определенные категории граждан, которые должны лично обратиться за субсидией на следующий сезон. А именно:

заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Лица, имеющие право на жилищную субсидию, могут обратиться за ней на неотапливаемый период, однако во время отопительного сезона сумма платежа за коммунальные услуги не может превышать обязательный процент, поэтому субсидия может быть назначена в размере 0,00 грн. В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона субсидия будет предоставлена с начала этого сезона, но не ранее возникновения права на его получение.

Такие нововведения направлены на улучшение точности и эффективности системы социальной поддержки. Они адаптируют ее к конкретным потребностям граждан и обеспечивают более справедливый доступ к субсидийным программам, отмечают в ПФУ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более 50 тысяч домохозяйств в Украине отвечают условиям для предоставления субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, но пренебрегают этим.

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