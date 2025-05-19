Украинцы могут платить за коммуналку вдвое меньше: что для этого нужно

В Украине многодетные семьи могут получить 50% скидки на жилищно-коммунальные услуги, если средний доход на одного человека не превышает 4240 грн. Для этого нужно зарегистрироваться в Реестре лиц, имеющих право на льготы, и подать необходимые документы.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Государство гарантирует таким семьям 50% скидки на оплату жилья и коммунальных ресурсов – электроэнергии, газа, водоснабжения, а также на приобретение твердого топлива или сжиженного газа, если отсутствует централизованное отопление.

Льгота распространяется как на собственное, так и на арендованное жилье. Скидка рассчитывается в пределах социальной нормы жилья – 21 кв. м на каждого члена семьи плюс 10,5 кв. м на всю семью. Таким образом, поддержка является гибкой и учитывает индивидуальные потребности каждой семьи.

Чтобы воспользоваться льготой, важно соблюсти финансовое условие. В 2025 году среднемесячный доход на одного человека в семье не должен превышать 4240 гривен. Это уровень налоговой социальной льготы, определенной на текущий год. Например, если мать с тремя детьми имеет общий месячный доход 10 000 грн, то в пересчете на каждого члена семьи получается по 2500 грн – значит, такая семья полностью соответствует требованиям и имеет право на скидку.

Как оформить льготу

онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение "Пенсионный фонд";

– через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение "Пенсионный фонд"; лично – в сервисном центре ПФУ, ЦПАУ или в управлении социальной защиты населения;

– в сервисном центре ПФУ, ЦПАУ или в управлении социальной защиты населения; по электронной почте – на адрес соответствующего территориального органа.

После первого обращения семья должна быть зарегистрирована в Едином государственном реестре лиц, имеющих право на льготы. Это обязательное условие для дальнейшего пользования скидками.

Какие документы нужны

заявление о предоставлении льготы;

свидетельства о рождении детей (для подтверждения статуса многодетной семьи);

справка о печном отоплении (при необходимости);

документы о фактическом месте проживания, если адрес не совпадает с пропиской (например, справка ВПЛ или акт обследования).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не планируют повышать тарифы на электроэнергию и газ. Таким образом, абоненты нефтегаза (98% всех потребителей газа в Украине) продолжат получать топливо по 7,96 грн за 1 кубометр. А тариф на электроэнергию останется на текущем уровне 4,32 грн за 1 кВт*час. Пересмотр же расценок возможен только в случае чрезвычайной ситуации.

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