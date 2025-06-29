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Некоторые из украинцев могут не платить за коммуналку: кто именно и что для этого нужно

Дарина Герцева
Коммуналка
2 минуты
2,2 т.
Как получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг

В Украине пенсионеры, проживающие в сельской местности и ранее работавшие в образовании, медицине, культуре или агросекторе, могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг и топлива. Для этого нужен соответствующий стаж, подтверждение дохода ниже 4 240 грн на человека и ежегодное обращение в Пенсионный фонд.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Не все украинские пенсионеры знают, что государство предоставляет возможность полностью освободиться от оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также — твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.

Но это не общее право, а льгота, касающаяся только отдельной категории пенсионеров, проживающих в сельской местности и имеющих соответствующий трудовой стаж. Льгота предоставляется тем пенсионерам, которые:

  • работали не менее трех лет в одной из определенных сфер;
  • на момент выхода на пенсию занимали должности, входящие в льготный перечень;
  • проживают в сельской местности и не изменили место жительства после выхода на пенсию.

Есть также определенный перечень льготных профессий. Среди них:

  • педагогические работники;
  • медицинские и фармацевтические работники;
  • специалисты по защите растений;
  • работники музеев, библиотек;
  • работники государственных и коммунальных заведений культуры и образования в сфере культуры.

Льгота не является безусловной — она предоставляется с учетом дохода. Если среднемесячный доход семьи за последние 6 месяцев в расчете на одного человека не превышает 4 240 грн (сумма, которая дает право на налоговую социальную льготу в 2024 году), — льгота действует. Льгота:

  • предоставляется только на самого пенсионера;
  • не распространяется на других членов семьи;
  • действует до конца календарного года, с возможностью возобновления при условии повторного обращения.

Как оформить льготу

  • подать заявление на предоставление льготы.
  • предоставить документы:

Куда обращаться

  • лично – в сервисный центр Пенсионного фонда или через уполномоченных лиц местной власти;
  • по почте – в адрес органа ПФУ;
  • онлайн – через:
  • вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • мобильное приложение "Пенсионный фонд";
  • портал Дія.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, тарифы на газ и электроэнергию в Украине в июле останутся на действующем уровне. За 1 кубометр надо будет платить 7,96 грн, а 1 кВт*ч электроэнергии будет стоить 4,32 грн.

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