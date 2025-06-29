Некоторые из украинцев могут не платить за коммуналку: кто именно и что для этого нужно
В Украине пенсионеры, проживающие в сельской местности и ранее работавшие в образовании, медицине, культуре или агросекторе, могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг и топлива. Для этого нужен соответствующий стаж, подтверждение дохода ниже 4 240 грн на человека и ежегодное обращение в Пенсионный фонд.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Не все украинские пенсионеры знают, что государство предоставляет возможность полностью освободиться от оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также — твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.
Но это не общее право, а льгота, касающаяся только отдельной категории пенсионеров, проживающих в сельской местности и имеющих соответствующий трудовой стаж. Льгота предоставляется тем пенсионерам, которые:
- работали не менее трех лет в одной из определенных сфер;
- на момент выхода на пенсию занимали должности, входящие в льготный перечень;
- проживают в сельской местности и не изменили место жительства после выхода на пенсию.
Есть также определенный перечень льготных профессий. Среди них:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев, библиотек;
- работники государственных и коммунальных заведений культуры и образования в сфере культуры.
Льгота не является безусловной — она предоставляется с учетом дохода. Если среднемесячный доход семьи за последние 6 месяцев в расчете на одного человека не превышает 4 240 грн (сумма, которая дает право на налоговую социальную льготу в 2024 году), — льгота действует. Льгота:
- предоставляется только на самого пенсионера;
- не распространяется на других членов семьи;
- действует до конца календарного года, с возможностью возобновления при условии повторного обращения.
Как оформить льготу
- подать заявление на предоставление льготы.
- предоставить документы:
Куда обращаться
- лично – в сервисный центр Пенсионного фонда или через уполномоченных лиц местной власти;
- по почте – в адрес органа ПФУ;
- онлайн – через:
- вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- мобильное приложение "Пенсионный фонд";
- портал Дія.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, тарифы на газ и электроэнергию в Украине в июле останутся на действующем уровне. За 1 кубометр надо будет платить 7,96 грн, а 1 кВт*ч электроэнергии будет стоить 4,32 грн.
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