Некоторые из украинцев могут не платить за коммуналку: кто именно и что для этого нужно

В Украине пенсионеры, проживающие в сельской местности и ранее работавшие в образовании, медицине, культуре или агросекторе, могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг и топлива. Для этого нужен соответствующий стаж, подтверждение дохода ниже 4 240 грн на человека и ежегодное обращение в Пенсионный фонд.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Не все украинские пенсионеры знают, что государство предоставляет возможность полностью освободиться от оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также — твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.

Но это не общее право, а льгота, касающаяся только отдельной категории пенсионеров, проживающих в сельской местности и имеющих соответствующий трудовой стаж. Льгота предоставляется тем пенсионерам, которые:

работали не менее трех лет в одной из определенных сфер;

в одной из определенных сфер; на момент выхода на пенсию занимали должности, входящие в льготный перечень;

занимали должности, входящие в льготный перечень; проживают в сельской местности и не изменили место жительства после выхода на пенсию.

Есть также определенный перечень льготных профессий. Среди них:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных заведений культуры и образования в сфере культуры.

Льгота не является безусловной — она предоставляется с учетом дохода. Если среднемесячный доход семьи за последние 6 месяцев в расчете на одного человека не превышает 4 240 грн (сумма, которая дает право на налоговую социальную льготу в 2024 году), — льгота действует. Льгота:

предоставляется только на самого пенсионера ;

; не распространяется на других членов семьи ;

; действует до конца календарного года, с возможностью возобновления при условии повторного обращения.

Как оформить льготу

подать заявление на предоставление льготы.

на предоставление льготы. предоставить документы:

Куда обращаться

лично – в сервисный центр Пенсионного фонда или через уполномоченных лиц местной власти;

– в сервисный центр Пенсионного фонда или через уполномоченных лиц местной власти; по почте – в адрес органа ПФУ;

– в адрес органа ПФУ; онлайн – через:

– через: вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

мобильное приложение "Пенсионный фонд";

портал Дія.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, тарифы на газ и электроэнергию в Украине в июле останутся на действующем уровне. За 1 кубометр надо будет платить 7,96 грн, а 1 кВт*ч электроэнергии будет стоить 4,32 грн.

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