Назван тариф на свет с 1 июля 2026 года: украинцам рассказали, сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

В июле украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произошло. Более того, такой же цена будет оставаться по крайней мере, до середины осени.

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Как сообщила ранее премьер-министр Юлия Свириденко, действие тарифа продлено до 31 октября. Таким образом, отметила она, в правительстве надеются снизить финансовую нагрузку на украинские семьи.

"Правительство продлило действие действующего тарифа для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года – 4,32 грн за кВт*ч. Это означает, что цены на электроэнергию для населения остаются без изменений", – говорится в сообщении.

При этом глава правительства подчеркнула: для отдельных пользователей будет действовать льготный тариф. По нему, на время отопительного сезона – с 1 октября по 30 апреля:

Они будут платить 2,64 грн за 1 кВт*ч – но только при потреблении до 2 000 кВт*ч в месяц.

Если же эта норма будет превышена платить придется полный тариф – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Воспользоваться же льготным тарифом смогут только домохозяйства, для которых электричество является основным источником тепла. Т.е.:

дома и квартиры с электроотоплением;

многоквартирные дома, не подключенные к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения.

Каким будет тариф на газ

В свою очередь, в "Нафтогазе" сообщили, что в июле его клиенты (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Таким образом, как и в случае с электроэнергией, повышения тарифа не произошло.

Более того, отмечается, такой же цена будет по крайней мере, до 30 апреля 2027 года. Ведь именно до этого срока продлено действие тарифного плана "Фиксированный".

"Тарифный план "Фиксированный". Цена за кубический метр: 7,96 грн Срок действия: до 30 апреля 2027 г.", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине замедлился рост цен – в мае-2026 годовой уровень инфляции составил 8,2% против 8,6 в апреле. Тем не менее, коммунальные услуги подорожали. За год – с мая 2025-го по май 2026-го – тарифы выросли в целом на 2,1%, тогда как в апреле было 1,9%.

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