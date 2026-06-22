Украинцам назвали тариф на газ с 1 июля 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

В июле украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Таким образом, повышения расценок ожидать не следует.

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Более того, сообщили в самом "Нафтогазе", такой же цена будет по крайней мере, до 30 апреля 2027 года. Ведь именно до этого срока продлено действие тарифного плана "Фиксированный".

"Тарифный план "Фиксированный". Цена за кубический метр: 7,96 грн Срок действия: до 30 апреля 2027 г.", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: платить же за газ нужно, как и прежде, ежемесячно. Срок – до 25 числа следующего месяца.

Кроме того, срок действия самого тарифа может быть прекращен. Однако только в индивидуальном порядке – в случае перехода на другой тарифный план.

В то же время, подчеркивается, кроме действующих абонентов, подключится к тарифу могут новые клиенты ГК "Нафтогаз Украины". Для этого им нужно выбрать тарифный план "Фиксированный" в заявлении на присоединение.

Каким будет тариф на свет

Арежним останется и тариф на электроэнергию. Т.е., с 1 июля украинцы будут платить за свет 4,32 грн за 1 кВт*ч.

"Правительство продлило действие действующего тарифа для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года – 4,32 грн за кВт*ч. Это означает, что цены на электроэнергию для населения остаются без изменений", – сообщила ранее премьер-министр Юлия Свириденко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, квитанции за оплату электроэнергии, газ, воды и т.д. не стоит выбрасывать – наоборот, их следует хранить в течение 5 лет. Дело в том, что в случае возникновения споров с поставщиками именно эти документы могут помочь решить вопрос в свою пользу.

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