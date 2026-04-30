На Николаевщине начали отключать свет по жесткому графику: что это и чего ждать по всей Украине
В Николаеве и Николаевском районе области ввели жесткие графики отключения электроэнергии. Причина – недостаточная пропускная способность электросетей. В связи с этим жителям района будут подавать свет в режиме 2 часа с электричеством, 6 – без. В то же время, в целом по Украине отключений 30 апреля не планируется.
О ситуации на Николаевщине сообщили в "Николаевоблэнерго". Там отметили: к недостаточной пропускной способности электросетей привели российские обстрелы.
"Прибегать к такому шагу мы вынуждены из-за враждебной агрессии. Поочередная подача электроэнергии будет способствовать стабилизации ситуации, в то время как энергетики будут заниматься восстановлением поврежденного оборудования", – говорится в сообщении.
Какие действуют графики
В целом же, отмечается, для равномерного обеспечения всех жителей Николаевского района электроэнергией были введены 4 локальные очереди (сначала их было 2, но потом их перераспределили). Так:
- До полуночи были отключены потребители локальной очереди 1.
- Следующими отключаются адреса локальной очереди 2.
- Затем локальной очереди 3.
- За ней локальной очереди 4 – и так далее по кругу каждые 2 часа.
Важно! Эти очереди являются временной мерой. Они не соответствуют очередям в обычных графиках.
Что с отключениями по Украине
В то же время, как сообщили в "Укрэнерго", в целом по Украине отключений света 30 апреля не планируется. Потребление электроэнергии остается неизменным и соответствует сезонным показателям.
"Учитывая погодные условия в большинстве регионов, активное энергопотребление сегодня целесообразно перенести на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00", – добавили энергетики.
Вечером же включать несколько мощных электроприборов не стоит. Украинцам советуют экономить ток с 18:00 до 22:00.
Кроме Николаевщины, в результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру на утро были новые обесточивания в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях. Там, где позволяют условия безопасности, начаты аварийно-восстановительные работы.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей будет действовать как минимум до 31 октября. Это означает, что стоимость света для украинцев не изменится еще полгода – и будет 4,32 грн за кВт-ч.
