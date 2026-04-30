На Николаевщине начали отключать свет по жесткому графику: что это и чего ждать по всей Украине

В Николаеве и Николаевском районе области ввели жесткие графики отключения электроэнергии. Причина – недостаточная пропускная способность электросетей. В связи с этим жителям района будут подавать свет в режиме 2 часа с электричеством, 6 – без. В то же время, в целом по Украине отключений 30 апреля не планируется.

О ситуации на Николаевщине сообщили в "Николаевоблэнерго". Там отметили: к недостаточной пропускной способности электросетей привели российские обстрелы.

"Прибегать к такому шагу мы вынуждены из-за враждебной агрессии. Поочередная подача электроэнергии будет способствовать стабилизации ситуации, в то время как энергетики будут заниматься восстановлением поврежденного оборудования", – говорится в сообщении.

Какие действуют графики

В целом же, отмечается, для равномерного обеспечения всех жителей Николаевского района электроэнергией были введены 4 локальные очереди (сначала их было 2, но потом их перераспределили). Так:

До полуночи были отключены потребители локальной очереди 1.

Следующими отключаются адреса локальной очереди 2.

Затем локальной очереди 3.

За ней локальной очереди 4 – и так далее по кругу каждые 2 часа.

Важно! Эти очереди являются временной мерой. Они не соответствуют очередям в обычных графиках.

Что с отключениями по Украине

В то же время, как сообщили в "Укрэнерго", в целом по Украине отключений света 30 апреля не планируется. Потребление электроэнергии остается неизменным и соответствует сезонным показателям.

"Учитывая погодные условия в большинстве регионов, активное энергопотребление сегодня целесообразно перенести на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00", – добавили энергетики.

Вечером же включать несколько мощных электроприборов не стоит. Украинцам советуют экономить ток с 18:00 до 22:00.

Кроме Николаевщины, в результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру на утро были новые обесточивания в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях. Там, где позволяют условия безопасности, начаты аварийно-восстановительные работы.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей будет действовать как минимум до 31 октября. Это означает, что стоимость света для украинцев не изменится еще полгода – и будет 4,32 грн за кВт-ч.

