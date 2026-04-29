В Украине приняли важное решение по тарифу на электроэнергию: сколько будет платить население
Текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей будет действовать как минимум до 31 октября. Это означает, что стоимость света для украинцев не изменится еще полгода – и будет 4,32 грн за кВт-ч.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 29 апреля.
Кто получит скидку?
Отдельная поддержка предусмотрена для тех, кто греется исключительно электричеством. Под льготный тариф подпадают:
- дома и квартиры с электроотоплением;
- многоквартирные дома без газа и без подключения к централизованному или автономному теплоснабжению.
Зимний тариф
В период с 1 октября по 30 апреля – то есть в отопительный сезон – для них будет действовать сниженный тариф. Разница между льготным и стандартным тарифом составит почти два раза – для семей, которые живут в электроотапливаемом жилье, это будет ощутимой экономией в течение всей зимы
"Решение направлено на снижение финансовой нагрузки на семьи в условиях военного времени", – подчеркнула Свириденко.
В Украине может вырасти плата за водоснабжение
В марте в Украине вступили в силу законодательные изменения, которые позволяют органам местного самоуправления самостоятельно устанавливать тарифы на водоснабжение для водоканалов, которые обеспечивают услугами более 100 тыс. человек. Поэтому именно местным властям придется позаботиться о дальнейшей стабильной работе водоканалов и решить вопрос погашения задолженностей предприятий.
Учитывая это коммунальщики предполагают, что тарифы на воду и стоки для населения могут быть пересмотрены – могу произойти произойдет постепенное и плавное выравнивание тарифа для населения к реальной стоимости этих услуг. Это называют едва ли не единственной возможностью и в дальнейшем обеспечивать жителей общин услугами централизованного водоснабжения и водоотведения.
Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 мая большинству украинцев автоматически переназначат субсидии. При этом отдельным категориям нужно подать заявление в Пенсионный фонд, иначе выплаты могут не начислить, но если обратиться в мае-июне, деньги выплатят задним числом.
