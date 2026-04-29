В Украине приняли важное решение по тарифу на электроэнергию: сколько будет платить население

Станислав Кожемякин
Коммуналка
Кабмин заморозил тариф на свет

Текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей будет действовать как минимум до 31 октября. Это означает, что стоимость света для украинцев не изменится еще полгода – и будет 4,32 грн за кВт-ч.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 29 апреля.

Кто получит скидку?

Отдельная поддержка предусмотрена для тех, кто греется исключительно электричеством. Под льготный тариф подпадают:

  • дома и квартиры с электроотоплением;
  • многоквартирные дома без газа и без подключения к централизованному или автономному теплоснабжению.

Зимний тариф

В период с 1 октября по 30 апреля – то есть в отопительный сезон – для них будет действовать сниженный тариф. Разница между льготным и стандартным тарифом составит почти два раза – для семей, которые живут в электроотапливаемом жилье, это будет ощутимой экономией в течение всей зимы

Объем потребления

Цена

До 2000 кВт-ч в месяц

2,64 грн/кВт⋅ч

Свыше 2000 кВт-ч

4,32 грн/кВт⋅ч

"Решение направлено на снижение финансовой нагрузки на семьи в условиях военного времени", – подчеркнула Свириденко.

В Украине может вырасти плата за водоснабжение

В марте в Украине вступили в силу законодательные изменения, которые позволяют органам местного самоуправления самостоятельно устанавливать тарифы на водоснабжение для водоканалов, которые обеспечивают услугами более 100 тыс. человек. Поэтому именно местным властям придется позаботиться о дальнейшей стабильной работе водоканалов и решить вопрос погашения задолженностей предприятий.

Учитывая это коммунальщики предполагают, что тарифы на воду и стоки для населения могут быть пересмотрены – могу произойти произойдет постепенное и плавное выравнивание тарифа для населения к реальной стоимости этих услуг. Это называют едва ли не единственной возможностью и в дальнейшем обеспечивать жителей общин услугами централизованного водоснабжения и водоотведения.

