Украинская энергетика будет лучше защищена от российских ударов: Зеленский назвал условие

Украина усиливает защиту своей энергосистемы, увеличивая количество ремонтных бригад и штабов быстрого реагирования для восстановления после атак. Международные партнеры – Германия, Италия, Еврокомиссия и Нидерланды уже согласовали помощь по поставке оборудования для генерации электроэнергии. Отмечается, если ракет ПВО будет достаточно – потерь будет меньше.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, во время встречи с журналистами, передает корреспондент OBOZ.UA. Несмотря на постоянные обстрелы российских войск, энергетическая система страны остается стабильной, а ремонтные бригады круглосуточно работают над восстановлением поврежденных объектов.

Зеленский рассказал, что власть готовится к зиме в условиях реалистичного сценария, учитывая все риски и возможные удары по энергосистеме. "Мы живем в реалистичном сценарии и смотрим только на такой. Надо реально смотреть на все и восстанавливать. Можно, конечно, быть очень большим оптимистом, но давайте будем реалистами", – сказал он.

Главная задача сейчас – обеспечить стабильность системы электроснабжения, достаточное количество газа и альтернативных источников энергии, а также готовность реагировать на любые повреждения инфраструктуры. "Мы будем восстанавливать то, что они разрушают, и защищать то, что у нас есть. Если будет достаточно ракет ПВО – потерь будет меньше", – отметил президент.

По его словам, Украина уже увеличила количество восстановительных бригад и штабов быстрой реакции, которые оперативно ликвидируют последствия обстрелов. В то же время продолжаются переговоры с международными партнерами по поставкам оборудования для генерации электроэнергии и дополнительных ресурсов газа.

Зеленский сообщил, что уже достиг договоренностей с канцлером Германии Олафом Шольцом, премьером Италии Джорджей Мелони, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и правительством Нидерландов. Речь идет о помощи Украине в энергетическом секторе – поставки генераторного оборудования, финансирование восстановительных программ и поддержку газоснабжения.

"Я договариваюсь с немцами. Мы с канцлером это проговорили. Есть две компании в Германии и в Италии, которые производят необходимое оборудование для генерации электричества. Я ему показал необходимое количество. Это такая серьезная история и значительный объем электричества может быть произведен", – пояснил он.

Также Италия рассматривает вариант помощи Украине в сфере газоснабжения, а Европейская комиссия уже подтвердила готовность предоставить энергетический пакет поддержки. Нидерланды тоже присоединятся к проектам по восстановлению энергетической инфраструктуры, которая подвергается системным атакам.

Сейчас главной задачей правительства остается подготовка к отопительному сезону, который должен начаться уже с 28 октября. В первую очередь тепло получат объекты социальной сферы — больницы, детские сады, школы, дома престарелых.

