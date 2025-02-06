Министр озвучил "единый прогноз" по энергетике: что должны знать украинцы
Украинская энергосистема 100% выстоит, несмотря на ежедневные атаки и сложные условия благодаря опыту и нестандартным техническим решениям энергетиков. Украина продолжает удерживать свой энергетический фронт и имеет все предпосылки для развития как ключевой энергетический хаб Европы.
Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал во время своего выступления на мероприятии Global Outlook. "Единственный прогноз, который я могу сделать, – энергетика выстоит, это 100%", – отметил он.
По словам Галущенко, атаки на энергетическую инфраструктуру происходят каждый день, и их сложность постоянно растет. В таких условиях украинские энергетики вынуждены быстро адаптироваться, используя новые технологии и нестандартные технические решения. Некоторые даже не соответствуют общепризнанным техническим параметрам, однако они работают и позволяют поддерживать стабильность энергосистемы.
"Я вообще всегда очень осторожен в прогнозах, потому что удары по энергетике происходят ежедневно, и они модифицируются, они являются сложными. Безусловно, мы имеем огромный опыт управления энергосистемой почти три года в экстремальных условиях, это большое количество технических решений, которые являются эффективными, которые иногда совсем не соответствуют общепризнанным техническим параметрам. ть, это 100%, и мы свой фронт удержим. Это то, в чем я уверен", – заявил он.
Галущенко подчеркнул, что стабильность энергосистемы – это результат ежедневного труда тысяч энергетиков, работающих в крайне сложных условиях, рискуя жизнью. Несмотря на массовые обстрелы, удары дронами и ракетами, они оперативно восстанавливают поврежденные объекты, снабжая украинцев светом и теплом.
По мнению министра, знания и опыт украинских специалистов в вопросах безопасности энергосистемы уникальны. В будущем этот опыт может оказаться полезным для других стран, стремящихся усилить свою энергетическую устойчивость.
Во время выступления Галущенко также призвал европейских инвесторов вкладывать средства в украинскую энергетику. Он подчеркнул, что война стала катализатором многих изменений, в частности трансформации энергетического сектора.
По словам министра, у Украины есть все предпосылки для того, чтобы стать ключевым энергетическим хабом Европы. Уже сейчас есть возможность реализовывать новые проекты в этой сфере со значительно упрощенными разрешительными процедурами и быстрыми инвестиционными решениями.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, даже при ухудшении погодных условий украинцы останутся со светом. Но если к низким температурам присоединятся российские удары по энергетической инфраструктуре, то могут быть введены графики отключений электроэнергии.
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