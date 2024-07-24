Украинцев призывают рассчитывать на себя во время зимних отключений: энергетики поделились планами

Украинцы должны рассчитывать на себя в подготовке к зиме, ведь многое зависит от личных усилий каждого. Компания ДТЭК планирует к октябрю возобновить 60-70% генерации, утраченной из-за российских обстрелов, но это возможно лишь при отсутствии новых атак.

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Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук на форуме "Будущее украинской энергетики. Диалоги из NV". "Рассчитывайте на себя. Я не шучу. Все в наших руках и зависит от каждого из нас. Если каждый подумает, что он сможет сделать для того, чтобы пройти следующую зиму, и сделает что-то из этого, у него точно зима пройдет легче ", – отметил Сахарук.

Вызовы и планы ДТЭК

Сахарук также выразил надежду, что остальную работу выполнят энергетики, работающие 24/7. Кроме того, он добавил, что ожидает от правительства и всех участников процесса подготовки к зиме кратного увеличения скорости. "Ее нужно умножить на 100. Тогда мы что-нибудь успеем во всех процессах", – отметил он.

Компания ДТЭК к октябрю планирует вернуть в работу 60-70% генерации, которую она имела до начала массированных российских обстрелов в марте этого года. Однако, по словам Сахарука, это возможно только при отсутствии новых обстрелов. "На всех наших станциях нет ни одной крыши, нет ни одной стены. При низких температурах оборудование, даже которое мы восстановим, не будет работать ", – рассказал он.

По словам Сахарука, доноры пока не готовы финансировать восстановление помещений, хотя это первоочередная потребность в надлежащей работе электростанций. Текущие потребности в восстановлении оцениваются в $350-400 млн. Восстановление компания планирует осуществлять за собственные средства, а также за счет старого оборудования, которое будет сниматься со станций в Европе.

Россия с начала полномасштабного вторжения атаковала ТЭС ДТЭК Энерго более 180 раз. На сегодняшний день потеряно 90% мощностей. :

"Ущерб по предварительным оценкам достигает $350 млн. Только в этом году на ремонты ТЭС уйдет 4 млрд грн собственных средств – около $100 млн. Это наш минимальный план, который мы можем успеть сделать в этом году ", – заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

По словам Салеева, на восстановительные работы уйдут годы, а точные сроки зависят от наличия необходимого оборудования. В то же время, он подчеркнул, что категория восстановлению не подлежит не рассматривается, и все энергообъекты будут восстановлены рано или поздно.

В завершение своего выступления Дмитрий Сахарук обратил внимание на важность подготовки к зиме для каждого гражданина. " Если каждый подумает, что он сможет сделать для того, чтобы пройти следующую зиму, и сделает что-нибудь из этого, у него точно зима пройдет легче ", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, почасовые отключения света в Украине начали отличаться по объемам в разных регионах страны: где-то могут объявлять о самом слабом режиме в одну очередь отключений, а где-то в то же время применять уже две очереди. Такая ситуация связана не столько с проблемами в генерации тока, сколько с распределением электроэнергии. Ведь эта часть энергосистемы также существенно повредила российские атаки.

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