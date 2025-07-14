Людям перестали подавать воду: в крупном украинском городе водный коллапс

В Николаеве фиксируются перебои с подачей воды – в некоторых районах города ее подают с низким давлением, а в других водоснабжение вообще прекратилось. Причина – авария на объекте Управление каналов реки Ингулец.

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Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич. Он отметил: для устранения проблемы уже ведутся ремонтные работы.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в Николаевоблтеплоэнерго сообщили: в городе работают пункты выдачи бесплатной очищенной воды. Полный список адресов находится по ссылке.

В целом же, рассказал начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, проблемы с водоснабжением в Николаеве будут наблюдаться в течение всего 14 июля. "Произошла авария ... В течение суток должны исправить, бригады работают над восстановлением", – говорится в сообщении.

Ранее же проблемы с водоснабжением фиксировались в Одессе. Причиной также была авария.

Тогда повреждение произошло в труднодоступном месте, что затрудняло проведение ремонтно-восстановительных работ. В связи с чем городе был организован подвоз воды жителям.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине выросли тарифы на водоснабжение. По данным Госстата, за год – с июня 2024-го по июнь 2025-го – расценки увеличились на 0,7%.

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