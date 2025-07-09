В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего
В Украине снизился рост цен – в июне годовой уровень инфляции составил 14,3% против майских 15,9%. Тем не менее, коммунальные услуги все равно подорожали. За год – с июня 2024-го по июнь 2025-го – тарифы выросли в целом на 2,4%. Впрочем, не все. Так, стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне, а услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 13%.
Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что также выросла стоимость:
- Уборки мусора – на 9,3%.
- Содержания и ремонта жилья – на 3,7%.
- Водоснабжения – на 0,7%.
- Канализации – на 0,6%.
На какие услуги тарифы остались на прежнем уровне
- Электроэнергия.
- Природный газ.
- Горячая вода, отопление.
Как изменились тарифы за 2025 год
В то же время, подчеркивается, с начала 2025 года больше всего подорожали все те же услуги по управлению многоквартирными домами – сразу на 10,3%. Также увеличились расценки на:
- Содержание и ремонт жилья – на 2,7%.
- Уборку мусора – на 1,9%.
- Водоснабжение – на 0,7%.
- Канализацию – на 0,6%.
Кому не засчитают оплату за газ
В свою очередь, в Харьковском городском филиале "Газсети", отметили, что из-за неправильного заполнения данных при оплате услуг за распределение газа ее могут не засчитать. Такое же произойдет, если не не внести эти данные вовсе.
Там объяснили: если забыть или неправильно внести свои данные в поле "Назначение платежа", газовщикам не удастся идентифицировать уплаченные средства и зачислить их на лицевой счет абонента. Как результат, клиентам придется:
- обращаться в центр обслуживания клиентов;
- предоставлять подтверждающие документы.
Заполнить нужно 4 поля:
- номер личного счета;
- ФИО плательщика;
- полный адрес домовладения;
- оплату услуги по распределению газа.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, текущие расценки на электроэнергию для населения будут действовать по меньшей мере до 31 октября 2025 года – согласно решению Кабинета министров о продлении действия фиксированного тарифа. Таким образом, в течение всего лета, а также за первые два месяца осени украинцы будут платить за свет по 4,32 грн за 1 кВт*ч.
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