УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

Роман Костюченко
Коммуналка
2 минуты
396
В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку

В Украине снизился рост цен – в июне годовой уровень инфляции составил 14,3% против майских 15,9%. Тем не менее, коммунальные услуги все равно подорожали. За год – с июня 2024-го по июнь 2025-го – тарифы выросли в целом на 2,4%. Впрочем, не все. Так, стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне, а услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 13%.

Видео дня

Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что также выросла стоимость:

  • Уборки мусора – на 9,3%.
  • Содержания и ремонта жилья – на 3,7%.
  • Водоснабжения – на 0,7%.
  • Канализации – на 0,6%.
В Украине снизился рост цен

На какие услуги тарифы остались на прежнем уровне

  • Электроэнергия.
  • Природный газ.
  • Горячая вода, отопление.

Как изменились тарифы за 2025 год

В то же время, подчеркивается, с начала 2025 года больше всего подорожали все те же услуги по управлению многоквартирными домами – сразу на 10,3%. Также увеличились расценки на:

  • Содержание и ремонт жилья – на 2,7%.
  • Уборку мусора – на 1,9%.
  • Водоснабжение – на 0,7%.
  • Канализацию – на 0,6%.
Как в Украине подорожала коммуналка

Кому не засчитают оплату за газ

В свою очередь, в Харьковском городском филиале "Газсети", отметили, что из-за неправильного заполнения данных при оплате услуг за распределение газа ее могут не засчитать. Такое же произойдет, если не не внести эти данные вовсе.

Там объяснили: если забыть или неправильно внести свои данные в поле "Назначение платежа", газовщикам не удастся идентифицировать уплаченные средства и зачислить их на лицевой счет абонента. Как результат, клиентам придется:

  • обращаться в центр обслуживания клиентов;
  • предоставлять подтверждающие документы.

Заполнить нужно 4 поля:

  • номер личного счета;
  • ФИО плательщика;
  • полный адрес домовладения;
  • оплату услуги по распределению газа.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, текущие расценки на электроэнергию для населения будут действовать по меньшей мере до 31 октября 2025 года – согласно решению Кабинета министров о продлении действия фиксированного тарифа. Таким образом, в течение всего лета, а также за первые два месяца осени украинцы будут платить за свет по 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!