Купить солнечные панели недостаточно: названа главная ошибка, из-за которой квартира останется без света

Многие украинцы устанавливают солнечные панели в надежде получить полную энергетическую независимость во время отключений электроэнергии. Однако само наличие панелей еще не означает, что в квартире будет свет во время блэкаута. Если система не оборудована аккумулятором и гибридным инвертором, после исчезновения напряжения в сети она автоматически отключится.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Так, наиболее распространенной ошибкой является установка обычной сетевой солнечной электростанции без резервного питания, объяснили специалисты компании Solar Ggroup.

По словам экспертов, существуют два принципиально разных типа домашних солнечных электростанций. Первая – сетевая. Она работает только тогда, когда в электросети есть напряжение. Если электроэнергия исчезает, инвертор автоматически отключается, а вместе с ним перестают работать и солнечные панели.

"Чисто сетевая СЭС (без аккумулятора) при исчезновении напряжения в сети автоматически отключается, поскольку инвертор питается за счет сети", – объяснили специалисты.

Для работы во время блэкаутов нужна гибридная система, в состав которой входит аккумулятор. В таком случае инвертор автоматически переключает питание квартиры на батарею, а днем солнечные панели продолжают ее заряжать.

"Гибридная станция с аккумулятором предназначена именно для работы во время блэкаутов. При исчезновении сетевого напряжения инвертор быстро переключает подключенную нагрузку на питание от батареи, и она продолжает заряжаться от панелей днем. Именно поэтому для квартир, где главный запрос – "свет при отключениях", рекомендуется гибридное решение, а не чисто сетевое", – отметили специалисты.

Эксперты также подчеркивают, что одних солнечных панелей недостаточно для автономной работы даже в солнечную погоду. Без накопителя выработанная электроэнергия не будет доступна вечером, ночью или во время аварийных отключений.

Кроме того, важно правильно оценивать возможности такой системы. Небольшая домашняя солнечная электростанция способна обеспечить работу холодильника, роутера, освещения, ноутбука и зарядку гаджетов. В то же время кондиционер, бойлер или другая энергоемкая техника требуют значительно более мощного инвертора и аккумулятора большей емкости, поскольку имеют высокие пиковые нагрузки при запуске.

Специалисты добавляют, что продолжительность автономной работы зависит прежде всего от емкости аккумулятора и количества подключенных приборов. При базовой нагрузке – холодильник, роутер, несколько LED-ламп и зарядка гаджетов – система может работать около семи часов. Если же одновременно использовать кондиционер или бойлер, запас энергии исчерпается значительно быстрее.

Именно поэтому перед установкой домашней солнечной электростанции эксперты советуют определить, для каких именно потребностей она приобретается. Если главная цель – экономия электроэнергии, может быть достаточно сетевой системы. Если же владелец квартиры хочет иметь свет во время возможных блэкаутов, необходимо сразу предусмотреть гибридный инвертор и аккумулятор, иначе солнечные панели не обеспечат автономное питание.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам, которые устанавливают солнечные панели, также нужно соблюдать "правило 20%". Речь идет о предусмотрении дополнительной мощности системы в размере примерно одной пятой от среднего уровня потребления.

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