Украинцам, которые устанавливают солнечные панели, нужно соблюдать "правило 20%": что оно означает

Проектировать частную солнечную электростанцию впритык к текущему потреблению электроэнергии – рискованная затея. Специалисты советуют закладывать резерв и использовать так называемое правило 20%. Оно предусматривает дополнительную мощность в размере примерно одной пятой от среднего уровня потребления.

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Это помогает избежать дефицита во время пиковых нагрузок и частично компенсирует естественное снижение эффективности панелей. Советы опубликовало издание SlashGear, OBOZ.UA выбрал самое главное.

Следует понимать: "правило 20%" не является официальным техническим стандартом или требованием закона. Это лишь удобный ориентир для предварительных расчетов. Окончательную конфигурацию домашней СЭС всегда определяют индивидуально. Здесь играют роль география, ориентация крыши, угол наклона панелей, местный климат, затенение и другие технические параметры.

Что такое "правило 20%" для СЭС

Идея проста: мощность солнечной электростанции должна превышать среднее потребление дома примерно на 20%. Например: если вашему дому в среднем требуется 500 кВт*ч в месяц, то систему следует проектировать с расчётом на выработку 600 кВт*ч при аналогичных условиях.

Этот запас компенсирует главную особенность солнечной генерации. В отличие от общей энергосети, панели не способны внезапно выдать больше тока, чем позволяют их номинальная мощность и погода за окном.

Зачем системе запас прочности

Потребление энергии резко возрастает во время летней жары или зимних морозов. Именно тогда на полную мощность работают кондиционеры, тепловые насосы и обогреватели.

Нагрузка увеличивается и по бытовым причинам. Это может быть визит гостей, появление новой техники или изменения в ежедневном расписании семьи.

Дополнительные киловатты также пригодятся в пасмурные или снежные дни. Тогда выработка электроэнергии снижается из-за облаков, пыли, опавших листьев или тени от соседних деревьев и зданий.

Рассчитывать СЭС "впритык" не стоит еще и потому, что потребности семьи со временем обычно растут. Покупка электромобиля, установка теплового насоса или переход на электрическое отопление кардинально изменят энергетический баланс.

Мощности старой станции просто перестанет хватать. Поэтому инженеры советуют анализировать текущие счета за электричество и прогнозировать потребности семьи на несколько лет вперед.

Что еще влияет на работу станции

Резерв в 20% сам по себе не гарантирует полную энергонезависимость дома. На реальную эффективность СЭС влияет целый ряд факторов:

географическое расположение объекта;

угол наклона и ориентация солнечных панелей;

уровень затенения участка;

тип выбранного инвертора;

сезонные колебания генерации;

наличие системы аккумуляторов для накопления энергии.

Именно поэтому перед покупкой оборудования лучше заказать индивидуальный инженерный расчет, а не полагаться исключительно на усредненные формулы.

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