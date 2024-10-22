В системах продажи билетов "Укрзалізниці" произошел сбой: возобновили ли работу

Системы продаж билетов "Укрзалізниці" временно не работали из-за технических проблем, однако движение поездов оставалось без изменений. Специалисты компании возобновили работу сервисов в 12:37.

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Об этом сообщила "Укрзалізниця". Как уже отмечалось, с 12:00 часов билеты нельзя было приобрести ни в кассах, ни онлайн.

Однако специалисты отмечали, что движение поездов происходило по расписанию, поэтому пассажирам не стоило волноваться по поводу своих путешествий. Лучшие специалисты "Укрзалізниці" активно работали над устранением проблем и через 37 минут возобновили работу сервисов.

Компания так и уверяла, что технические настройки должны занять всего около 30 минут. В течение этого времени все системы были перезапущены, и продажа билетов снова стала доступной для пользователей.

Следовательно, хотя билеты временно и недоступны для покупки, поезда продолжают курсировать по графику, и ситуация будет решена в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в октябре "Укрзалізниця" запустила новый поезд между Киевом и Каменцем-Подольским. Необходимость в этом возникла из-за роста спроса на билеты на рейсы в этом направлении.

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