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В системах продажи билетов "Укрзалізниці" произошел сбой: возобновили ли работу

Дарина Герцева
Коммуналка
1 минута
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Системы продаж билетов временно не работали

Системы продаж билетов "Укрзалізниці" временно не работали из-за технических проблем, однако движение поездов оставалось без изменений. Специалисты компании возобновили работу сервисов в 12:37.

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Об этом сообщила "Укрзалізниця". Как уже отмечалось, с 12:00 часов билеты нельзя было приобрести ни в кассах, ни онлайн.

Системы продаж билетов не работают

Однако специалисты отмечали, что движение поездов происходило по расписанию, поэтому пассажирам не стоило волноваться по поводу своих путешествий. Лучшие специалисты "Укрзалізниці" активно работали над устранением проблем и через 37 минут возобновили работу сервисов.

Компания так и уверяла, что технические настройки должны занять всего около 30 минут. В течение этого времени все системы были перезапущены, и продажа билетов снова стала доступной для пользователей.

Следовательно, хотя билеты временно и недоступны для покупки, поезда продолжают курсировать по графику, и ситуация будет решена в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в октябре "Укрзалізниця" запустила новый поезд между Киевом и Каменцем-Подольским. Необходимость в этом возникла из-за роста спроса на билеты на рейсы в этом направлении.

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