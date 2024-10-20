"Укрзалізниця" запускает "специальный" поезд по востребованному маршруту: сколько стоят билеты

В октябре "Укрзалізниця" запустила новый поезд между Киевом и Каменцем-Подольским. Необходимость в этом возникла по причине возросшего спроса на билеты на рейсы по этому направлению. Впрочем, поезд будет временным – рейсы будут осуществляться лишь в отдельные дни осенних каникул. Стоимость билетов в плацкарт (на рейс 28 октября из Киева) в этом поезде составляет 214,39 грн.

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О запуске поезда сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: он получил номер 239/240.

"Училиваем предложение мест на период осенних школьных каникул и назначаем дополнительные рейсы поезда № 239/240 Киев – Каменец-Подольский – Киев. Он может пригодиться жителям других городов, которые планируют путешествие в Хмельницкий или поездку в Киев из Хмельницкого или Винницы", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

Поезда назначены на 3 дня октября. Это:

24;

28;

31 октября.

Из Киева поезд будет отправляться в 08:26. Прибытие в Каменец-Подольский – в 17:20.

Отправление из Каменца-Подольского – в 11:35. Прибытие в Киев – в 19:48.

Сколько стоят билеты

Билеты на поезд продаются в вагоны классов плацкарт, купе и люкс. Стоимость зависит от класса. Так, на рейс 28 октября (отправление из Киева):

билеты в плацкарт стоят 214,39 грн;

в купе – 313,58 грн;

в люкс – 677,52 грн.

Где купить билеты на поезд между Киевом и Каменцем-Подольским

Купить же билеты на поезд можно в задержку "Укрзалізниці". А также:

на сайте компании;

в чате-боте;

в кассах вокзалов.

Сколько дней есть на покупку билетов на поезд



В то же время, на некоторые поезда "Укрзалізниця" продает билеты всего за 10 дней до отправления, а не за 20, как на большинство рейсов. Причина – обстоятельства, вызванные войной. Речь, в частности, о поездах:

№110/109 Львов – Херсон,

№122/121 Киев – Николаев, Херсон,

№102/101 Херсон – Краматорск,

№104/103 Львов – Краматорск,

№192/191 Одесса – Краматорск,

№712/711 Киев – Краматорск,

№234/233 Днепр – Павлоград.

"Традиционно продажа билетов на поезда дальнего сообщения стартует за 20 суток до даты отправления. Однако из-за полномасштабного вторжения России железнодорожники вынуждены принимать оперативные решения о возможности движения, поэтому для определенных направлений билеты появляются в продаже за 10 суток до даты отправления", – рассказали в "Укрзалізниці".

Кроме того, подчеркивается, глубина продаж в 10 суток также распространяется также на некоторые группы беспересадочных вагонов. В частности, №086-234/233-085, № 080-234/233-079 Львов – Павлоград, Киев – Павлоград.

Также это правило касается региональных поездов 800-й нумерации. А кроме того, регионального экспресса № 7/701 Львов – Черновцы.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запускает временные поезда из Киева во Львов и Ужгород. Как рассказали в самой компании, эти направления сейчас являются самыми востребованными, а потому цель запуска – удовлетворение возросшего спроса на билеты.

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