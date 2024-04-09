Кому из украинцев придется переплатить за газ: стало известно, что нужно, чтобы не получить завышенные платежки

В Украине до 5 числа каждого месяца передавать показы газового счетчика должны даже те, кто не проживает в доме и не пользуется голубым топливом. Иначе придется переплачивать за газ.

"Нужно ли передавать показания счетчика, если вы временно выехали из квартиры и не используете газ? Да! Это поможет избежать некорректных начислений. Ведь оператор ГРМ (ваш обл- или горгаз) может рассчитывать расходы на газ "по плановому ежемесячному объему потребления", если не получает актуальные данные", – объясняют в "Нафтогазе" в Facebook.

Те, кто находится за границей или пока не проживают в своем доме, могут передавать показания счетчика через международный номер или воспользоваться нашими онлайн-сервисами. В частности:

личным кабинетом на сайте my.gas.ua;​

прямым входом на https://gas.ua/ru/indicators для быстрой подачи без регистрации;​

отправив SMS на номер 4647;​

через чаты в Viber или Telegram.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, из-за прекращения отопительного сезона в Украине сроки подачи заявлений на "летние" субсидии были пересмотрены. Лицам, которые претерпели изменения в семейном и имущественном состоянии и не смогут подать заявления в течение двух месяцев после прекращения отопительного сезона, грозит потеря права на пособие по оплате коммунальных услуг.

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