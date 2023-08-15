Коммуналка в Украине значительно подорожала: на что выросли цены больше всего

В Украине цены на коммунальные услуги выросли за год. В среднем стоимость коммуналки выросла на 14,7%.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Больше всего подорожала цена электроэнергии – на 69,7%.

Напомним, с 1 июня тарифы на свет для домохозяйств выросли до 2,64 грн за кВт-час. На втором месте по удорожанию идут услуги по вывозу мусора – около 15%.

Также почти на 10% в июле по отношению к прошлому году возросла стоимость фактической платы за аренду жилья. Кроме того, растет и стоимость содержания и ремонта жилья.

Ежемесячный рост этой статьи расходов составляет 15-25%. Это делает восстановление разрушенных домов еще менее доступным для людей.

Как сообщалось, в Украине участники боевых действий имеют право на скидку на оплату коммунальных услуг в размере 75%. То есть суммы в платежках для них будут в четыре раза меньше. При этом льгота предоставляется вне зависимости от дохода.

Для получения скидки необходимо:

подать два заявления: о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП), и о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг;

льготы на жилищно-коммунальные услуги участникам боевых действий назначаются пожизненно. Однако, если льготник пользуется печным отоплением и сжиженным газом для приготовления пищи, для получения льготы на эти услуги нужно обращаться ежегодно;

льготник обязан уведомлять уполномоченный орган об изменении всех обстоятельств, влияющих на предоставление льгот. Поэтому в случае изменений в составе семьи или места жительства, изменений в перечне услуг, на которые осуществляется назначение льгот, необходимо повторно подать заявление с учетом новых обстоятельств, влияющих на предоставление льгот.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вернули обязательную проверку счетчиков. Тем, кто не пройдет проверку, могут поступить завышенные суммы в платежках.

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