Часть украинцев может платить за коммуналку в четыре раза меньше пожизненно: куда подать документы 

В Украине участники боевых действий имеют право на скидку на оплату коммунальных услуг в размере 75%. То есть суммы в платежках для них будут в четыре раза меньше. При этом льгота предоставляется, независимо от дохода.

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Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины на официальной странице в Facebook. Как пояснила Елена Корчака, начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области, для получения скидки необходимо:

подать два заявления: о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП) и о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг;

льготы на жилищно-коммунальные услуги участникам боевых действий назначаются пожизненно. Однако если льготник пользуется печным отоплением и сжиженным газом для приготовления пищи, для получения льготы на эти услуги обращаться нужно ежегодно;

льготник обязан сообщать уполномоченному органу об изменении всех обстоятельств, влияющих на предоставление льгот. Поэтому при изменении в составе семьи или места жительства, изменении в перечне услуг, на которые осуществляется назначение льгот, необходимо повторно подать заявление с учетом новых обстоятельств, влияющих на предоставление льгот.

"Заявление с необходимыми документами подается в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего населенного пункта или ЦНАПа", – поясняют в ведомстве.

Документы можно подать дистанционно, через официальный вебсайт Минсоцполитики, или вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине вернули обязательную поверку счетчиков. Тем, кто не пройдет поверку, могут прийти платежки с завышенными суммами.

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