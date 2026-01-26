Километры кабелей и уничтоженные трансформаторы: ТЭС на западе Украины остановили после атак РФ. Видео

Тепловую электростанцию на Западе Украины, которая получила серьезные повреждения в результате российских атак, остановили для ремонта из-за дефицита кабелей, трансформаторов и спецтехники. Остановка происходит во время морозной зимы и аварийных отключений, но, по словам энергетиков, является необходимой для безопасного восстановления работы.

О ситуации медиа рассказы непосредственно на электростанции. После очередных ударов энергетики столкнулись с острым дефицитом ключевых компонентов, без которых полноценное и безопасное восстановление работы невозможно.

По словам руководителя электростанции Андрея (фамилия не разглашается из соображений безопасности), основная проблема – нехватка кабельной продукции и трансформаторного оборудования. Речь идет о силовых и контрольных кабелях в больших объемах – счет идет фактически на сотни, а иногда и тысячи километров.

Кроме того, повреждения получили силовые трансформаторы, трансформаторы собственных нужд, а также вспомогательная инфраструктура, без которой станция не может функционировать стабильно. Отдельным вызовом стало отсутствие специальной техники и оборудования для транспортировки и монтажа тяжелых трансформаторов. Без этого ремонтные работы существенно усложняются и требуют больше времени.

Во время последних атак персонал действовал по протоколу чрезвычайных ситуаций. По словам руководителя станции, в первую очередь были выполнены аварийные переключения, чтобы сохранить электроснабжение собственных нужд и предотвратить еще более серьезные повреждения оборудования.

Работников оперативно вывели в укрытия. После завершения воздушной тревоги к работе привлекли пожарные и медицинские службы. К счастью, обошлось без пострадавших. Отдельная опасность – пожар на энергообъектах. На ТЭС хранятся значительные объемы технических масел, и в случае возгорания их чрезвычайно сложно потушить. Именно поэтому пожарные подразделения сразу были направлены на наиболее рисковые участки.

В руководстве станции подчеркивают, что решение об остановке не было простым, особенно учитывая пиковую нагрузку на энергосистему зимой. Впрочем, без необходимых материалов и оборудования запуск ТЭС мог создать дополнительные риски.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за зимней непогоды и российских обстрелов в Украине участились отключения электроэнергии. Но из-за разной степени повреждения сетей и невозможности в отдельных случаях равномерно распределить электроэнергию ограничения применяются в разном объеме.

