Киев возвращается к временным графикам отключения света: в ДТЭК объяснили, к чему готовиться

Электрообеспечение Киева все еще затруднено, но благодаря работе энергетиков ситуация постепенно налаживается. Уже в понедельник, 2 февраля, столица вернется к применению временных графиков отключения света.

Об этом накануне сообщила пресс-служба ДТЭК. Напомним, что по состоянию на воскресенье в городе происходили экстренные отключения, время которых спрогнозировать было трудно.

"Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию. С полуночи столица возвращается к временным графикам", – объявили в энергетической компании.

Где посмотреть свой график?

Жители Киева могут узнать, когда у них появится электричество, в чат-боте в Telegram, на сайте ДТЭК или в приложении "Киев Цифровой".

"Работаем 24/7, чтобы электричества становилось больше. Свет держится!" – заявила пресс-служба.

Добавим, что отключения света 2 февраля затронут все регионы нашего государства. Подробнее о ситуации по Украине читайте по ссылке.

– Украинцам следует быть готовыми к возможным повторным массовым отключениям электроэнергии, ведь энергосистема работает в условиях постоянных повреждений и повышенных рисков из-за атак.

– В Украине педагоги в регионах должны самостоятельно определять формат обучения в школах из-за морозов и ситуации в энергетике. 30 января в Министерстве образования отметили, что в условиях военного положения образовательный процесс "должен быть безопасным, доступным и непрерывным".

