Киев в графиках "для каждого дома", в нескольких областях аварийные отключения: что со светом в Украине 29 января

В четверг, 29 января, во всех областях Украины введены почасовые отключения электроэнергии. Аварийные графики применяются в Сумской, Полтавской областях, а также в Одессе и некоторых районах Одесской области.

Об общей обстановке в энергетике сообщает "Укрэнерго", детали публикует ряд облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 29 января: главное

В Киев е и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация остается сложной, действуют индивидуальные почасовые графики, без старого расписания и групп.

е сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация остается сложной, действуют индивидуальные почасовые графики, без старого расписания и групп. Расписание и объем почасовых отключений света также различаются по областям.

света также различаются по областям. Самой сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями.

Графики и режим отключений могут меняться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

во всех областях действуют графики ограничения мощности. В энергосистеме Украины все еще действует режим чрезвычайной ситуации.

Тех, у кого есть свет, просят потреблять электроэнергию экономно.

Отключения электроэнергии по регионам: какая ситуация с графиками

Киев

С полуночи 29 января столица перешла на временные графики отключений света. Они неравномерные в разных районах и пока никак не привязаны к очередям.

По сути, почти для каждого дома действует свой график.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Впереди холода и, к сожалению, остается риск новых обстрелов. Поэтому в случае ухудшения ситуации столица вернется к экстренным отключениям", – предупредили в ДТЭК.

Киевская область

29 января применяются стабилизационные (почасовые) отключения. Общий график не публикуется, жителям региона нужно смотреть расписание по своему адресу на ресурсах облэнерго.

Кроме того, энергетики предупреждают, что графики могут меняться в течение дня в зависимости от команд "Укрэнерго". Поэтому потребителям советуют время от времени проверять свое расписание.

Сумская область

На территории Сумщины введены графики аварийных отключений. Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых, предупредили энергетики.

Полтавская область

Применены аварийные отключения. Соответствующая команда от "Укрэнерго" поступила в 8:54, сообщают в "Полтаваоблэнерго".

Харьковская область

Остается без света с. Сыныно, где уже несколько дней продолжается аварийное обесточивание. А в городе Изюм из-за перегрузки сетей фиксируются локальные отключения. В целом же продолжают действовать графики почасовых отключений:

1.1 – 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч);

– 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч); 1.2 – 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч);

– 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч); 2.1 – 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч);

– 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч); 2.2 – 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч);

– 00:00-06:00 (6 ч), 09:30-16:30 (7 ч), 20:00-24:00 (4 ч); 3.1 – 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч);

– 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч); 3.2 – 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч);

– 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч); 4.1 – 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч);

– 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч); 4.2 – 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч);

– 02:30-09:30 (7 ч), 13:00-20:00 (7 ч); 5.1 – 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч);

– 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч); 5.2 – 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч);

– 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч); 6.1 – 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч);

– 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч); 6.2 – 00:00-02:30 (2,5 ч), 06:00-13:00 (7 ч), 16:30-23:30 (7 ч).

Одесская область

Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети. В Одессе, частично Одесском районе и некоторых районных центрах области продолжаются аварийные отключения.

Где смотреть график отключений света в других областях

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

