Какой тариф на свет установят с 1 октября 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

В октябре украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, повышения расценок не следует ожидать по крайней мере до конца 2026 года.

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Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Он отметил: для бизнеса же будут действовать рыночные условия.

"Для населения цена зафиксирована. До следующего года у нас цены на электроэнергию для населения будут оставаться неизменными", – говориться в сообщении.

В свою очередь экс-премьер Юлия Свириденко ранее акцентировала: для домохозяйств, для которых электричество является основным источником тепла, будет действовать льготный тариф. По нему, на время отопительного сезона – с 1 октября по 30 апреля:

Они будут платить 2,64 грн за 1 кВт*ч – но только при потреблении до 2 000 кВт*ч в месяц.

Если же эта норма будет превышена платить придется полный тариф – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Какие приборы потребляют лишние киловатты

В то же время, многие электроприборы продолжают потреблять электроэнергию даже когда не используются. Однако только, если они подключены к розетке. Дело в том, что в таком случае устройства находятся в режиме ожидания – а это значит, что даже будучи неактивными, продолжают использовать небольшое количество электроэнергии.

Как рассказали в "Прикарпатьеоблэнерго", объемы такого потребления невысокие. Однако за год они могут превратиться в ощутимую сумму в счетах.

Наибольшую же нагрузку на домашнюю электросеть создают мощные бытовые приборы. Прежде всего, электроплита, которая потребляет сразу 4-8 кВт/ч. Далее идут:

бойлер – 2-3 кВт/ч;

кондиционер – 2,2-3,37 кВт/ч;

стиральная машина – 2-2,5 кВт/ч;

микроволновая печь – 1,5-2 кВт/ч;

холодильник – 0,3-0,6 кВт/ч.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 октября украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Такой же цена будет по крайней мере до 30 апреля 2027 года, а потому, в ближайшем будущем повышения расценок ожидать не следует.

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