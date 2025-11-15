Какими будут отключения электроэнергии зимой и как долго будут длиться графики: энергетики дали ответ

Большинство касающихся энергосферы чиновников и экспертов считают вполне возможным пройти ближайшую зиму без блэкаутов и "апокалиптических сценариев". Дефицит в энергосистеме можно уменьшить благодаря бережливому потреблению и увеличению импорта электричества из Европы, а проблему с газом – перекрыть импортом LNG.

Об этом со ссылкой на участников энергетического рынка сообщает издание ВВС. Например, исполнительный директор крупнейшей украинской энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук считает, что ситуация "контролируемая" и должна такой остаться в течение зимнего периода.

"Ситуация непростая, но она контролируемая. Очень много людей работают, очень много сейчас времени тратится, чтобы ликвидировать последствия повреждений, которые случились в результате российских атак. Я уверен, что в принципе благодаря упорному труду сотен тысяч людей в энергетике мы сможем установить контроль над ситуацией, поддерживать его и обеспечить нормальное прохождение зимы", – заявил он на форуме по безопасности в Киеве.

По его словам, власть должна действовать быстро и во-первых, обеспечить максимальный доступ к энергооборудованию, которое еще есть в Европе, как к новому, так и к тому, что было в использовании.

Во-вторых, надо вовремя и в полном объеме финансировать восстановление поврежденных объектов. Третий пункт – максимально работать над улучшением защиты этих объектов.

Бывшая заместитель министра энергетики, а ныне советник премьер-министра Наталья Бойко, в свою очередь, советует стимулировать украинцев к "сознательному потреблению" энергоресурсов. "Очень много населения воспринимает энергетический ресурс – электричество, газ, тепло – как нечто, что по умолчанию просто должно у них существовать, желательно бесплатно", – заявила она.

Еще в сентябре украинские власти заявили, что к отопительному сезону 2025/26 будет готово около 17,6 ГВт энергомощности. По данным ВВС, российские атаки к середине ноября уже уничтожили почти пятую часть от запланированного.

"У нас есть 12 регионов Украины, которые по состоянию на сегодня имеют дефицит электроэнергии, который соответствует двум очередям стабилизационных отключений для бытовых потребителей и графикам ограничения мощности для промышленности. Есть регионы, где ситуация лучше, есть - где хуже. Это базовый сценарий (прохождения отопительного сезона, - Ред.), вероятность его реализации под 90%", – считает эксперт Геннадий Рябцев.

Так что этот дефицит энергии, которые обычные украинцы наблюдают ежедневно в виде отключений света, может продержаться еще долго. Вероятнее всего – до весны 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

