Каким будет тариф на электроэнергию зимой: озвучена стоимость кВт*ч

В Украине тариф на электроэнергию не будут менять до 1 мая 2025-го. Таким образом, в осенне-зимний период 2024/2025 пройдет без повышения – за каждый кВт*ч нужно платить 4,32 грн.

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"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, согласно Постановлению №632, утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания осенне-зимнего периода 2024/2025 годов тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", – говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко. Документ опубликовал на своей странице в Facebook парламентарий.

Кроме того, он также отметил, что тариф в 4,32 грн за кВт*ч формировался с учетом себестоимости электроэнергии, произведенной "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго". Она составляет 1,7 грн (это только генерация). На самом деле украинцы также потребляют импортируемую электроэнергию, ток, сгенерированный ветряными и солнечными станциями, тепловую генерацию.

Тариф на электроэнергию сохранили на уровне 2,64 грн за 1 кВт*ч для тех, кто использует электрическое отопление. Однако старый тариф для таких украинцев будет действовать только в отопительный период.

В неотапливаемый сезон такие украинцы, как и все, будут платить 4,32 грн/кВт*ч. Как говорится в решении правительства, если семья, использующая электрическое отопление, в зимний месяц использует до 2000 кВт*ч, она имеет право платить за ток по старому тарифу. Однако если потребление больше, то за весь потребленный объем придется платить уже по новому тарифу – 4,32 грн/кВт*ч.

Ранее министр энергетики Герман Глущенко говорил, что в условиях сложной экономической ситуации из-за войны войны нельзя разрешить повышение цены на электроэнергию для населения до рыночного уровня (почти 7,5 грн/кВт*ч), но и государство в этих условиях не имеет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей. Ведь тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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