Как украинцам получить деньги на прохождение отопительного сезона: инструкция и список документов

Субсидия в Украине предоставляется гражданам с низким уровнем доходов и не могут оплачивать полную стоимость коммунальных услуг. Чтобы получить субсидию, необходимо обратиться в местный центр социальных служб или в отдел социальной защиты населения в местном совете.

О том, как гражданам получить выплаты и какие нужные документы – расскажет OBOZ.UA.

Какие документы необходимы для получения субсидии?

Регистрация места жительства в Украине;

документ, подтверждающий размер дохода за последний год (например, право на доходы);

документ, подтверждающий количество членов семьи.

Размер субсидии зависит от количества членов семьи, размера дохода и стоимости коммунальных услуг. Размер субсидии может изменяться в зависимости от изменения дохода или количества членов семьи.

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Ранее сообщалось, что в Украине субсидию не будут назначать владельцам транспортных средств, с года выпуска которых прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа). А претендовать на помощь такие граждане смогут тогда, когда транспортному средству будет больше 15 лет.

OBOZ.UA ранее рассказывал о том, можно ли получать одновременно жилищную субсидию и льготы на коммунальные услуги.

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