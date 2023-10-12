Субсидия и льгота на коммуналку для украинцев: можно ли получать эти выплаты одновременно
Украинцы часто путают жилищную субсидию и льготу на услуги ЖКГ, считая, что это разные названия одной и той же выплаты. Однако это не так – ведь, в частности, субсидия зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства, а при назначении льготы доход может не учитываться. В то же время, одновременно получать льготу и субсидию нельзя – даже если есть право и на то, и на другое.
"Общим является то, что это помощь, предоставляемая государством на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Однако жилищная субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг – это два разных вида выплат", – разъяснили на Правительственном портале.
Что такое субсидия
Жилищная субсидия – это помощь от государства тем семьям, доходы которых не позволят им в одиночку уплатить в полном объеме средства за коммуналку. Она зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства.
"Имеешь низкий доход – можешь получать жилищную субсидию", – объяснили на портале.
Что такое льгота
Льгота – это установленное законодательством преимущество, которое предоставляется определенным категориям лиц. К примеру:
- ветеранам войны;
- членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины;
- пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС;
- детям войны;
- многодетным семьям и др.
При этом, подчеркивается, в зависимости от категории получателей льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг может предоставляться:
- как без учета доходов;
- так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.
Можно ли одновременно получать льготу и субсидию
Впрочем, несмотря на то, что льгота и субсидии – это два разных вида выплат, получать их одновременно нельзя. Даже если есть право и на то, и на другое.
"При наличии одновременно права на субсидию и льготу предоставляется один из видов помощи", – подчеркнули на портале.
Как сообщал Oboz.UA, в то же время, наличие долгов по оплате коммунальных услуг не позволяет оформлять субсидию. Однако есть механизмы, которые помогут оформить скидку на оплату коммуналки даже с задолженностью.
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