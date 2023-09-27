Выплаты субсидий в Украине: могут ли владельцев авто лишить помощи

В Украине субсидию не будут назначать владельцам транспортных средств, с года выпуска которых прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа). Но претендовать на помощь такие граждане смогут тогда, когда транспортному средству будет больше 15 лет.

Тем не менее, есть категории граждан, которые эту помощь получить не смогут, передает "Наш город". В соответствии с Гражданским кодексом Украины срок, определенный годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока.

Как украинцам оформить субсидию?

Существует несколько способов оформить субсидии:

Лично прийти в Пенсионный фонд Украины. С помощью портала электронных услуг или мобильного приложения ПФУ. Передать документы в бумажном виде через уполномоченные лица территориальных общин (в сельском, поселковом, городском совете) и ЦНАПы (центры предоставления административных услуг). Заявления с документами принимаются в бумажном виде. Сделать это онлайн через портал Дія.

Основные 2 документа для оформления субсидии – это заявление о назначении субсидии и право на доходы и расходы. Дополнительно могут попросить договор аренды жилья, акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства и т.п. Выплаты назначаются до тех пор, пока не закончится отопительный сезон.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, наличие долгов по оплате коммунальных услуг не дает возможность оформления субсидии. Однако есть механизмы, которые помогут оформить скидку на оплату коммуналки даже при задолженности.

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