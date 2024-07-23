Как проверить, экспортирует ли Украина электроэнергию и какой фейк распространили: в Минэнерго рассказали о ситуации 

В Украине экспорт электроэнергии прекратился и не совершается уже несколько месяцев. При этом любой желающий может проверить, совершает ли Украина экспорт. Для этого можно воспользоваться сайтом европейской сети системных операторов ENTSO-E.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала замминистра энергетики Светлана Гринчук. "Экспорт электроэнергии не может производиться, когда в энергосистеме существует дефицит. Ни в Румынию, ни в Молдову, ни в любую другую страну мы не экспортируем электроэнергию. Наоборот, ежедневно мы импортируем электроэнергию, а иногда и привлекаем аварийную поддержку из соседних европейских государств: Польши, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдовы", – поясняет она.

Украинская энергосистема является частью европейской сети. Когда энергосистемы соединены между собой (так, как украинская, молдавская, румынская, венгерская, словацкая и польская), между ними существуют технические перетоки. Это природное явление, обусловленное законами физики. Но эти перетоки незначительны и всегда почасовой баланс близок к нулю: сколько идет за границу – столько сразу возвращается в Украину.

Некоторые ошибочно или целенаправленно путают эти технические перетоки с коммерческим экспортом, не понимая, как работает объединенная энергосистема.

"Украинская энергосистема является частью европейской сети. Информация о продаже электроэнергии публичная, она размещается в открытом доступе на официальных ресурсах как украинских, так и европейских. Все желающие могут с ней ознакомиться. На сайте ENTSO-E можно убедиться в отсутствии экспорта из Украины, посмотрев на страницу Scheduled Commercial Exchanges (Коммерческий экспорт), вкладка Border – Country: из Украины электроэнергия не продается – там везде стоит "0". Также информация о ежедневных межгосударственных аукционах экспорта/импорта электроэнергии находится на европейской платформе JAO", – пояснила замминистра.

Из-за атак РФ потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей. Для сравнения – столько потребляет вся страна Швейцария. Чтобы вернуть такой объем генерации, нужны годы самой активной работы по восстановлению разрушенных и строительству новых мощностей.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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