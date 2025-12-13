Графики отключения электроэнергии изменились: когда не будет света 13 декабря
В Украине сохраняется тяжелая ситуация в энергосистеме. 13 декабря графики отключения будут действовать в течение всех суток.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – отмечают в компании.
В Полтавской области
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 13 декабря 2025 года
- с 00:00 по 08:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей.
- с 08:00 по 14:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей.
- с 14:00 по 19:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.
- с 19:00 по 21:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей.
- с 21:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 2 очередей.
Одесская область
Киевская область
Днепропетровская область
Графики в Киеве
- 1.1 – 06:00 до 10:30 и 14:00 до 18:00
- 1.2 – 06:00 до 08:00 и 14:00 до 21:00
- 2.1 – 06:00 до 09:00 и 14:00 до 21:00
- 2.2 – 06:00 до 09:00 и 14:00 до 21:00
- 3.1 – 09:00 до 14:00 и 17:30 до 21:30
- 3.2 – 09:00 до 10:30 и 17:30 до 24:00
- 4.1 – 08:00 до 10:30, 11:30 до 14:00 и 17:30 до 24:00
- 4.2 – 09:00 до 10:30 и 17:30 до 24:00
- 5.1 – 10:30 до 14:30 и 21:00 до 24:00
- 5.2 – 10:30 до 14:30, 15:00 до 17:30 и 21:00 до 24:00
- 6.1 – 10:30 до 17:30 и 21:00 до 24:00
- 6.2 – 10:30 до 17:30 и 21:00 до 24:00
Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
