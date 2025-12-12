У одних нет света по 11 часов, а у других – только 3: почему на западе Украины чаще есть электроэнергия

Украинцы, которые следят за графиками отключений электроэнергии в разных областях, могли заметить, что они существенно отличаются от региона к региону. Это связано с разрушениями генерирующих и распределительных мощностей энергосистемы.

Это сообщили в Министерстве энергетики, отвечая на один из самых частых вопросов, которые сейчас звучат в соцсетях. "Ответ кроется не в несправедливости, а в физике", – отметили в Минэнерго.

Эксперты назвали главной проблемой российские удары по генерирующим объектам – ТЭЦ и ТЭС – в прифронтовых и приграничных регионах. Поэтому электроэнергию приходится транспортировать из регионов основных мощностей, которые расположены преимущественно в западных областях.

Именно на западе страны расположены Ровенская и Хмельницкая атомные электростанции, а также здесь заходит импорт из Евросоюза. Поэтому здесь могут больше производить электричества, чем потреблять, а вот восток, юг и центр, где генерация существенно разбита обстрелами, являются энергодефицитными.

Для передачи электроэнергии используются высоковольтные линии и автотрансформаторы. Россия это знает и прицельно по ним бьет.

"Таким образом, из-за повреждения "магистралей" – электроэнергия остается "замкнутой" в регионах, где она производится или куда импортируется. Поэтому на западе ограничений может быть меньше, а в центральных, южных и восточных областях дефицит ощущается острее", – объяснили энергетики.

Кроме того, что существующей пропускной способности электросетей недостаточно (они не проектировались для передачи такого количества тока), ситуацию осложняют локальные обстрелы в прифронтовых зонах. Из-за этого возникает перегрузка энергосистемы и регулярные поломки.

Единственная причина отключений – Россия

Это же украинцам объяснили и в"Укрэнерго". Именно потери генерирующих и распределительных мощностей, а не желание энергетиков, являются причиной неравномерных отключений.

"Ток с Запада нужно передать на сотни километров в восточные области. Враг это знает и регулярно бьет по крупным и средним подстанциям и магистральным линиям, которые обеспечивают этот переток. В итоге, часть электричества технически невозможно доставить туда, где и так дефицит самый большой", – отметили в компании.

Поэтому энергетики напомнили, что единственной причиной отключений является Россия и ее атаки на энергетику.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Украины разработало ряд решений, как уменьшить продолжительность отключений электроэнергии может уменьшиться уже с 13-14 декабря. Для этого в частности планируют пересмотреть список критической инфраструктуры – то есть некоторым объектам, которые внесли в него раньше, тоже начнут ограничивать свет.

