Графики отключения света в Украине будут действовать не для всех: для кого Кабмин сделал исключение

В Украине не будут отключать электроэнергию потребителям, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства. Соответствующее постановление принял Кабинет министров.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: таким образом государство хочет простимулировать энергетическую автономию бизнеса.

"Чтобы обеспечить надлежащий уровень подготовки к зимнему периоду, государство ввело пакет программ и мер по ускорению развития децентрализованной генерации. ... Принимаем постановление, согласно которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений. Это немаловажный элемент нашей энергетической устойчивости", – говорится в сообщении.

Ранее же графики отключений отменили для украинцев, проживающих в населенных пунктах и объектах в 20 километрах прифронтовой зоны. А также в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью.

"Правительство формирует перечень критически важных объектов, которым гарантируется приоритетное электроснабжение. ...Также добавляем норму, что отключаться от света не будут населенные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20 километрах прифронтовой зоны", – рассказал тогда Шмыгаль.

ТРЦ и предприятия массово переходят на импорт электроэнергии

В то же время, в июле 2024 года два крупных торговых центра в Киеве – Respublika Park и Gulliver – перешли на импортную электроэнергию. Технический директор БФК Gulliver Сергей Кекух объяснил, что из-за отключения света до 12 часов в сутки даже переход на дизельные генераторы не мог обеспечить работу вентиляции и кондиционирования. Эта ситуация особенно критична летом, когда вентиляция необходима для комфортного пребывания в помещениях.

В свою очередь, SEO ТРЦ Respublika Park Юлия Счастливая отметила, что переход на импортную электроэнергию был стратегическим шагом для обеспечения стабильности бизнеса и поддержки энергетической системы Украины. Оба торговых центра избрали этот путь из-за изменений в правительственном постановлении, которое позволяет использовать импортную электроэнергию до 80% от общего потребления, что значительно облегчило им обеспечение бесперебойного электроснабжения.

В целом же, в июне 2024 года Украина импортировала рекордный за последние 10 лет объем электроэнергии из ЕС – чтобы обеспечить стабильность бизнеса во время длительных отключений света. При этом, по данным Укрэнерго, 80% импорта электроэнергии осуществил бизнес.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, 6 августа отключать свет в Украине не планируют. Тем не менее, в "Укрэнерго" попросили украинцев пользоваться мощными электроприборами только в определенный период суток.

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