В Украине ТРЦ и предприятия массово переходят на импорт электроэнергии: уже выкупили рекордный объем и лишились отключений

В июне 2024 г. Украина импортировала рекордный за последние 10 лет объем электроэнергии из ЕС, чтобы обеспечить стабильность бизнеса во время длительных отключений света. Два крупных торговых центра, Respublika Park и Gulliver, перешли на импортную электроэнергию из-за критических отключений света до 12 часов в сутки, что сделало генераторы недостаточно эффективными.

Видео дня

Об этом пишет NV Бизнес. По данным Укрэнерго, 80% импорта электроэнергии осуществляет бизнес.

С началом полномасштабной войны с Россией в 2022 году украинская энергосистема понесла значительные потери. Российские атаки на инфраструктуру повлекли за собой дефицит электроэнергии, что привело к частым отключениям. Это заставило предприятия искать альтернативные источники энергии. Одним из таких источников стал импорт электроэнергии из ЕС.

Еще в прошлом году возможности импорта электричества регулировались постановлением правительства № 1127, которое позволяло не выключать свет предприятиям во время плановых отключений при условии, что импорт составил от 30 до 50% их потребления. Однако в 2024 году правительство приняло новое постановление №611, которое увеличило лимит импорта до 80%. Это стимулировало бизнес активно завлекать иностранный энергоресурс для обеспечения стабильности собственной работы.

В июле 2024 года два крупных торговых центра – Respublika Park и Gulliver перешли на импортную электроэнергию. Технический директор БФК Gulliver Сергей Кекух объяснил, что из-за отключения света до 12 часов в сутки даже переход на дизельные генераторы не мог обеспечить работу вентиляции и кондиционирования. Эта ситуация особенно критична летом, когда вентиляция необходима для комфортного пребывания в помещениях.

SEO ТРЦ Respublika Park Юлия Счастливая отметила, что переход на импортную электроэнергию был стратегическим шагом для обеспечения стабильности бизнеса и поддержки энергетической системы Украины. Оба торговых центра избрали этот путь из-за изменений в правительственном постановлении, которое позволяет использовать импортную электроэнергию до 80% от общего потребления, что значительно облегчило им обеспечение бесперебойного электроснабжения.

Импорт электроэнергии из ЕС в Украину в значительной степени зависит от доступной инфраструктуры и цен на европейском рынке. К примеру, в июне 2024 года Украина импортировала 357,1 тыс. МВт-ч электроэнергии из Венгрии, что составляет 42% от общего объема. Другие страны-поставщики включают Словакию, Румынию, Польшу и Молдову.

Экономически, импорт электроэнергии обходится бизнесу на 25-30% дороже украинской электроэнергии. Однако в последнее время цены в Украине сравнялись с европейскими из-за значительного дефицита и постоянного повышения цен в рамках прайс-кепов.

В 2023 году большинство мелкого и среднего бизнеса использовали генераторы для снабжения электроэнергией во время отключений. Однако после повышения акцизов на горючее стоимость генераторов возросла, что сделало импорт электроэнергии более привлекательным вариантом. По оценкам экспертов, стоимость киловатт-часа электроэнергии, производимой генераторами, вдвое превышает стоимость импортной электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, уже почти неделю в Украине не вводятся ограничения потребления электроэнергии. Однако расслабляться еще рано, ведь повреждения энергосистемы значительны, также может вернуться жара, поэтому "Укрэнерго" готовится и к такому развитию событий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!