Графики отключения электроэнергии на 20 мая: когда и кому будут отключать свет

В Украине 20 мая будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Впрочем, не для всех – критической инфраструктуре ограничивать подачу электроэнергии не будут. При этом работать графики будут не все сутки – лишь с 18:00 до 00:00.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: действовать графики будут по всей стране.

"20 мая с 18:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", – говорится в сообщении.

Ранее же в компании отмечали: "Укрэнерго" сообщает только о временных границах, в которые будут действовать графики. Т.е., времени, когда возможно – но не обязательно – будут применяться отключения из-за превышения лимитов.

"Информацию, будут ли применены отключения и когда именно в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго. ... Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", – подчеркивали в "Укрэнерго".

Когда украинцам прекратят отключать свет

В свою очередь, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Ведь для этого нужно:

восстановить мощность поврежденных электростанций, "а это занимает время – иногда недели, иногда месяцы, а иногда годы";

построить децентрализованную генерацию, которая будет "более безопасной и стойкой к атакам" и которая "через 1,5-3 года сможет заменить поврежденную".

Как сообщал OBOZ.UA, режимов отключения света всего два – аварийные и плановые. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заранее и с предупреждением.

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