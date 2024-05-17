Украинцам по всей стране отключают свет по часам: "Укрэнерго" опубликовало важную информацию о графиках

Украинцы после возвращения плановых отключений электроэнергии пытаются найти графики, которые установило "Укрэнерго" для их региона. Однако, как объяснили в компании, "Укрэнерго" только объявляет о возможном введении ограничений и устанавливает лимиты потребления. А вот сами графики отключений света для потребителей разрабатывают, публикуют и применяют облэнерго – они разные в каждом регионе.

Об этом говорится в разъяснении НЭК "Укрэнерго". В компании отметили, что лишь сообщают о временных отрезках, в которые действуют графики почасовых отключений.

При этом облэнерго даже не обязаны в любом случае вводить такие графики. Если в той или иной области хватает установленного "Укрэнерго" лимита, плановые отключения могут и не вводить. Или же ограничения будут применяться меньше по времени, чем предполагали в "Укрэнерго".

Таким образом, "Укрэнерго" никогда не публикует графики отключений для потребителей. А все сообщения якобы со ссылками на такое "расписание" являются фейковыми.

Где искать график отключений света, если не на "Укрэнерго"?

Информацию, когда именно будут применены отключения в конкретном регионе, чаще всего можно узнать непосредственно от облэнерго. В некоторых городах графики можно просмотреть в цифровых городских сервисах.

Однако в большинстве регионов они опубликованы только на сайтах энергокомпаний и в чат-ботах. OBOZ.UA собрал в таблицу основные ссылки на графики отключений в разных областях Украины.

График отключений света для каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в Украине ожидается улучшение в энергосистеме уже на следующей неделе. Однако отключения света все равно будут – просто, вероятно, с более долгими перерывами.

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