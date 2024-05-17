Украинцам по всей стране отключают свет по часам: "Укрэнерго" опубликовало важную информацию о графиках
Украинцы после возвращения плановых отключений электроэнергии пытаются найти графики, которые установило "Укрэнерго" для их региона. Однако, как объяснили в компании, "Укрэнерго" только объявляет о возможном введении ограничений и устанавливает лимиты потребления. А вот сами графики отключений света для потребителей разрабатывают, публикуют и применяют облэнерго – они разные в каждом регионе.
Об этом говорится в разъяснении НЭК "Укрэнерго". В компании отметили, что лишь сообщают о временных отрезках, в которые действуют графики почасовых отключений.
При этом облэнерго даже не обязаны в любом случае вводить такие графики. Если в той или иной области хватает установленного "Укрэнерго" лимита, плановые отключения могут и не вводить. Или же ограничения будут применяться меньше по времени, чем предполагали в "Укрэнерго".
Таким образом, "Укрэнерго" никогда не публикует графики отключений для потребителей. А все сообщения якобы со ссылками на такое "расписание" являются фейковыми.
Где искать график отключений света, если не на "Укрэнерго"?
Информацию, когда именно будут применены отключения в конкретном регионе, чаще всего можно узнать непосредственно от облэнерго. В некоторых городах графики можно просмотреть в цифровых городских сервисах.
Однако в большинстве регионов они опубликованы только на сайтах энергокомпаний и в чат-ботах. OBOZ.UA собрал в таблицу основные ссылки на графики отключений в разных областях Украины.
График отключений света для каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, в целом в Украине ожидается улучшение в энергосистеме уже на следующей неделе. Однако отключения света все равно будут – просто, вероятно, с более долгими перерывами.
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