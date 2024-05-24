Графики отключений света могут радикально изменить: что нужно знать украинцам

Стабилизационные отключения электроэнергии в Украине должны стать более справедливыми. Кабинет Министров одобрил необходимое постановление, в котором распределил обязанности между органами, отвечающими за поставку и распределение тока.

Как сообщили на правительственном портале, необходимое постановление было одобрено на заседании 24 мая. Она должна усовершенствовать механизм балансировки работы Объединенной энергосистемы (ОЭС) и обеспечить бесперебойное электроснабжение критически важным потребителям при отключении тока.

"Ситуация сейчас очень сложная, и все понимают, что ограничения электроснабжения будут и дальше. Но наша цель – сделать их минимальными в существующих обстоятельствах, при этом обеспечить максимально возможный справедливый подход. Мы ведь все это уже проходили и знаем, насколько дискомфортно – оставаться без света", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Согласно постановлению, предельные величины потребления электрической мощности будут определяться и применяться в результате взаимодействия Министерства энергетики и Госэнергонадзора, а также операторами системы передачи и распределения.

Перечень критически важных объектов, которые будут в приоритете для электроснабжения, попадут объекты, обеспечивающие работу:

объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения из соответствующего реестра;

заведений здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;

воинских частей и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (в частности, объекты, используемые для территориальной общины в условиях военного положения);

предприятий оборонного комплекса;

предприятий, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны; предприятий с непрерывным циклом производства;

электронных коммуникационных сетей;

органов гос власти.

Распределение электроэнергии между остальными потребителями обеспечит НЭК "Укрэнерго" из расчета предельной мощности, сообщенной оператором системы распределения. Они будут формировать графики почасового отключения электроэнергии и графики ограничения и аварийного отключения потребителей.

Постановление вступает в силу через месяц после его опубликования и в течение периода военного положения и 6 месяцев после его прекращения или отмены.

Как сообщал OBOZ.UA, причина, по которой отключения электроэнергии стали массовыми именно в мае, а не зимой, когда нагрузка увеличивается из-за необходимости отапливать жилье, заключается в ракетных ударах по энергетике. В результате российских атак были повреждены все большие тепло- и гидроэлектростанции, поэтому они не могут производить столько же электроэнергии, как раньше.

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