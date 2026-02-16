Графики осложнены погодой: какие отключения света ввели по всей Украине 16 февраля
В Украине в понедельник, 16 февраля, действуют почасовые отключения электричества. В ряде областей энергетическая ситуация осложняется погодными условиями. В районах с самой сложной ситуацией (в частности, на Одесщине и Киевщине) введены аварийные отключения.
Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго и местные власти. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии 16 февраля: главное
- Продолжается ликвидация последствий предыдущих атак на энергосистему.
- По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В отдельных регионах применяются аварийные обесточивания.
- Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Прогнозируется похолодание, которое увеличит нагрузку на систему, а угроза новых обстрелов энергетической инфраструктуры остается высокой, предупреждают в Минэнерго.
Отключения света по областям: какие графики 16 февраля
Киев
Действуют индивидуальные временные графики. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди не действуют.
Киевская область
В части Броварского и Бориспольского районов введены экстренные отключения электроэнергии. В остальной области действуют стабилизационные отключения.
Полтавская область
Почасовые графики введены в объеме 3-4 очередей, самый жесткий режим – с 08:00 по 22:00.
Энергетики предупредили, что в области ожидается ухудшение погодных условий, значительный дождь, в западной части области с мокрым снегом. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, а на дорогах – гололедица.
"Возможны обрывы проводов воздушных линий электропередач, находящихся под напряжением. Предостерегаем: не приближайтесь к провисающим проводам и проводам, лежащих на земле на расстояние менее 8 метров, чтобы не подвергать себя опасности поражения электрическим током... До прибытия ремонтной бригады организуйте охрану оборванных проводов, не допуская к ним прохожих или животных", – говорится в сообщении.
Одесская область
В Одессе, части Одесского района области и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. Сложной остается ситуация со светом для жителей частично Киевского, Приморского и Хаджибейского районов города Одессы.
Энергетики работают над восстановлением оборудования и перераспределением нагрузки, чтобы стабилизировать ситуацию. В остальной области действуют графики стабилизационных отключений (почасовые).
Запорожская область
Как сообщил глава "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский, из-за российских атак зафиксировано около десятка случаев повреждения оборудования. На утро 16 февраля по подконтрольной части Запорожской области по технологическим причинам остаются обесточенными 1300 абонентов.
"География" повреждений масштабная: г. Запорожье и прилегающая территория, Вольнянщина, Новониколаевщина, Ореховщина – фактически вся подконтрольная территория. Больше всего пострадали воздушные линии электропередачи – обломки вражеских снарядов и БПЛА вызвали их обрывы", – отметил он.
Возникали также другие аварийные ситуации – большинство на оборудовании, которое уже неоднократно подвергалось вражеским атакам. Так, из-за технологических нарушений отключались около 25 тысяч абонентов в Запорожском районе и областном центре.
В целом действует график почасовых отключений света:
- 1.1 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (суммарно 12 часов);
- 1.2 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (суммарно 12 часов);
- 2.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (суммарно 14,5 часов);
- 2.2 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (суммарно 14,5 часов);
- 3.1 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (суммарно 12 часов);
- 3.2 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (суммарно 12 часов);
- 4.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (суммарно 14,5 часов);
- 4.2 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (суммарно 14,5 часов);
- 5.1 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (суммарно 12 часов);
- 5.2 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (суммарно 12 часов);
- 6.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (суммарно 14,5 часов);
- 6.2 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (суммарно 14,5 часов).
Где смотреть график отключений для своего региона
Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году отключения света в Украине могут стать менее жесткими в периоды потепления, но полностью не исчезнут из-за потери около 60% генерации и постоянных атак. Реальное улучшение возможно только при условии уменьшения обстрелов и отсутствии новых критических повреждений энергетической инфраструктуры.
