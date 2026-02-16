Графики осложнены погодой: какие отключения света ввели по всей Украине 16 февраля

В Украине в понедельник, 16 февраля, действуют почасовые отключения электричества. В ряде областей энергетическая ситуация осложняется погодными условиями. В районах с самой сложной ситуацией (в частности, на Одесщине и Киевщине) введены аварийные отключения.

Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго и местные власти. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 16 февраля: главное

Продолжается ликвидация последствий предыдущих атак на энергосистему.

По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В отдельных регионах применяются аварийные обесточивания.

Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Прогнозируется похолодание, которое увеличит нагрузку на систему, а угроза новых обстрелов энергетической инфраструктуры остается высокой, предупреждают в Минэнерго.

Отключения света по областям: какие графики 16 февраля

Киев

Действуют индивидуальные временные графики. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди не действуют.

Киевская область

В части Броварского и Бориспольского районов введены экстренные отключения электроэнергии. В остальной области действуют стабилизационные отключения.

Полтавская область

Почасовые графики введены в объеме 3-4 очередей, самый жесткий режим – с 08:00 по 22:00.

Энергетики предупредили, что в области ожидается ухудшение погодных условий, значительный дождь, в западной части области с мокрым снегом. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, а на дорогах – гололедица.

"Возможны обрывы проводов воздушных линий электропередач, находящихся под напряжением. Предостерегаем: не приближайтесь к провисающим проводам и проводам, лежащих на земле на расстояние менее 8 метров, чтобы не подвергать себя опасности поражения электрическим током... До прибытия ремонтной бригады организуйте охрану оборванных проводов, не допуская к ним прохожих или животных", – говорится в сообщении.

Одесская область

В Одессе, части Одесского района области и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. Сложной остается ситуация со светом для жителей частично Киевского, Приморского и Хаджибейского районов города Одессы.

Энергетики работают над восстановлением оборудования и перераспределением нагрузки, чтобы стабилизировать ситуацию. В остальной области действуют графики стабилизационных отключений (почасовые).

Запорожская область

Как сообщил глава "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский, из-за российских атак зафиксировано около десятка случаев повреждения оборудования. На утро 16 февраля по подконтрольной части Запорожской области по технологическим причинам остаются обесточенными 1300 абонентов.

"География" повреждений масштабная: г. Запорожье и прилегающая территория, Вольнянщина, Новониколаевщина, Ореховщина – фактически вся подконтрольная территория. Больше всего пострадали воздушные линии электропередачи – обломки вражеских снарядов и БПЛА вызвали их обрывы", – отметил он.

Возникали также другие аварийные ситуации – большинство на оборудовании, которое уже неоднократно подвергалось вражеским атакам. Так, из-за технологических нарушений отключались около 25 тысяч абонентов в Запорожском районе и областном центре.

В целом действует график почасовых отключений света:

1.1 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (суммарно 12 часов); 1.2 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (суммарно 12 часов); 2.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (суммарно 14,5 часов);

– 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (суммарно 14,5 часов); 2.2 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (суммарно 14,5 часов);

– 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (суммарно 14,5 часов); 3.1 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (суммарно 12 часов); 3.2 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (суммарно 12 часов); 4.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (суммарно 14,5 часов);

– 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (суммарно 14,5 часов); 4.2 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (суммарно 14,5 часов);

– 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (суммарно 14,5 часов); 5.1 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (суммарно 12 часов); 5.2 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (суммарно 12 часов); 6.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (суммарно 14,5 часов);

– 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (суммарно 14,5 часов); 6.2 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (суммарно 14,5 часов).

Где смотреть график отключений для своего региона

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году отключения света в Украине могут стать менее жесткими в периоды потепления, но полностью не исчезнут из-за потери около 60% генерации и постоянных атак. Реальное улучшение возможно только при условии уменьшения обстрелов и отсутствии новых критических повреждений энергетической инфраструктуры.

