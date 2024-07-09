Будут жесткие ограничения: график отключений света на 10 июля объявили энергетики
В Украине 10 июля ограничения на потребление электроэнергии вновь вводятся на полные сутки. Графики отключений света будут действовать во всех областях с 00:00 до 24:00, согласно расписаниям, составленным облэнерго. При этом будут отключения в усиленном режиме – на более длительное время, чем обычно.
Об сообщили в "Укрэнерго". "Меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток. С 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. В остальные часы будут задействованы три очереди", – говорится в сообщении.
В компании уже объясняли: какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе. Однако существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки.
Как именно распределить нагрузку в течение суток, рассчитывают облэнерго и формируют графики. В ряде регионов для этого, к примеру, существует система с разными типами "зон отключений" в графиках.
Такие графики применяет ДТЭК в Киеве, Киевской области, на Одесщине, в Донецкой области и на Днепропетровщине. В компании уже предупредили, что в этих регионах 10 июля высока вероятность применения светло-серых зон отключений в течение дня".
Чтобы узнать график отключений для своего адреса, нужно использовать именно ресурсы облэнерго (официальные сайты, чат-боты и т.д.). Для этого можно использовать таблицу:
Как сообщал OBOZ.UA, "Укрэнерго" перенесло ранее анонсированные замеры потребления с июля на последующие месяцы. Это значит, что запланированные с 9 июля дни без отключений света отменяются.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!