Будут жесткие ограничения: график отключений света на 10 июля объявили энергетики

В Украине 10 июля ограничения на потребление электроэнергии вновь вводятся на полные сутки. Графики отключений света будут действовать во всех областях с 00:00 до 24:00, согласно расписаниям, составленным облэнерго. При этом будут отключения в усиленном режиме – на более длительное время, чем обычно.

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Об сообщили в "Укрэнерго". "Меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток. С 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. В остальные часы будут задействованы три очереди", – говорится в сообщении.

В компании уже объясняли: какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе. Однако существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

ограничений в сутки; 3 очереди – 12 часов без света в сутки;

без света в сутки; 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки.

Как именно распределить нагрузку в течение суток, рассчитывают облэнерго и формируют графики. В ряде регионов для этого, к примеру, существует система с разными типами "зон отключений" в графиках.

Такие графики применяет ДТЭК в Киеве, Киевской области, на Одесщине, в Донецкой области и на Днепропетровщине. В компании уже предупредили, что в этих регионах 10 июля высока вероятность применения светло-серых зон отключений в течение дня".

Чтобы узнать график отключений для своего адреса, нужно использовать именно ресурсы облэнерго (официальные сайты, чат-боты и т.д.). Для этого можно использовать таблицу:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрэнерго" перенесло ранее анонсированные замеры потребления с июля на последующие месяцы. Это значит, что запланированные с 9 июля дни без отключений света отменяются.

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