В Украине 6 ноября планируются масштабные отключения света: где смотреть графики
В Украине завтра, 6 ноября, по всей стране будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Графики отключений света будут действовать с 08:00 до 22:00. Следить же за отключениями в своем регионе следует на официальных страницах облэнерго.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- Одновременно будут отключать от 0,5 до 2 очередей пользователей.
- Также с 08:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
"6 ноября во всех регионах Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.
Время отключений могут изменить
В то же время, подчеркнули энергетики, время и объем ограничений могут измениться. А потому за актуальной информацией следует следить на официальных ресурсах облэнерго:
При этом подчеркивается: ныне система нуждается в экономном потреблении электроэнергии. При чем даже тогда, когда ее подают в дома и квартиры после отключений.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно", – призвали энергетики.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды, а также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.
