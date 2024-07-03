Энергетики объявили график отключений света на 4 июля: ограничения будут жесткими
В Украине 4 июля ограничения на потребления электроэнергии для бытовых потребителей и бизнеса будут применяться круглые сутки. То есть графики отключений света будут действовать с 00:00 до 24:00.
Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК, ссылаясь на распоряжение "Укрэнерго". "4 июля: по указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", – говорится в сообщении.
Следует понимать, что "Укрэнерго" определяет время действия графиков в целом, а вот конкретное "расписание" отключений прописывают облэнерго в каждой области. Поэтому, чтобы узнать график отключений для конкретного адреса, нужно использовать именно ресурсы облэнерго (официальные сайты, чат-боты и т.д.).
График отключений света смягчат: когда ждать улучшений
Как заявил член наблюдательного совета "Укрэнерго", советник премьер-министра Украины Юрий Бойко, в Украине после 20 июля ожидается заметное смягчение графиков отключений электроэнергии. К этому приведет вывод из ремонта нескольких энергоблоков. Полностью избежать ограничений не получится, но дефицит тока в энергосистеме уменьшится.
"Я не могу назвать точные даты, но в 20-х числах июля мы выходим в работу по ремонтам ряда генерирующих установок. Должна появиться дополнительная энергетическая мощность, это, безусловно, приведет к существенному смягчению графиков. Скорее всего, дефицит останется, но он будет существенно ниже, чем тот, который есть на сегодняшний день", – отметил Бойко.
Как сообщал OBOZ.UA, пока западные СМИ пугают украинцев "отключениями света по 12 часов" зимой, в некоторых регионах люди и так проводят без электроэнергии половину суток, а то и больше. Мы разобрались, в каких областях самая сложная ситуация с отключениями света.
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