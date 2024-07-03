Энергетики объявили график отключений света на 4 июля: ограничения будут жесткими

В Украине 4 июля ограничения на потребления электроэнергии для бытовых потребителей и бизнеса будут применяться круглые сутки. То есть графики отключений света будут действовать с 00:00 до 24:00.

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Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК, ссылаясь на распоряжение "Укрэнерго". "4 июля: по указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", – говорится в сообщении.

Следует понимать, что "Укрэнерго" определяет время действия графиков в целом, а вот конкретное "расписание" отключений прописывают облэнерго в каждой области. Поэтому, чтобы узнать график отключений для конкретного адреса, нужно использовать именно ресурсы облэнерго (официальные сайты, чат-боты и т.д.).

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

График отключений света смягчат: когда ждать улучшений

Как заявил член наблюдательного совета "Укрэнерго", советник премьер-министра Украины Юрий Бойко, в Украине после 20 июля ожидается заметное смягчение графиков отключений электроэнергии. К этому приведет вывод из ремонта нескольких энергоблоков. Полностью избежать ограничений не получится, но дефицит тока в энергосистеме уменьшится.

"Я не могу назвать точные даты, но в 20-х числах июля мы выходим в работу по ремонтам ряда генерирующих установок. Должна появиться дополнительная энергетическая мощность, это, безусловно, приведет к существенному смягчению графиков. Скорее всего, дефицит останется, но он будет существенно ниже, чем тот, который есть на сегодняшний день", – отметил Бойко.

Как сообщал OBOZ.UA, пока западные СМИ пугают украинцев "отключениями света по 12 часов" зимой, в некоторых регионах люди и так проводят без электроэнергии половину суток, а то и больше. Мы разобрались, в каких областях самая сложная ситуация с отключениями света.

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