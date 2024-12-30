Электроэнергию отключают в мягком режиме: какой график введен в Украине 30 декабря
В Украине в понедельник, 30 декабря, с 8 утра применяются графики отключений света, однако в довольно мягком режиме. Энергетики планируют, что ограничения продлятся до 17:00. а отключать будут по одной очереди (около 16,6% потребителей) одновременно.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Время применения и объем ограничений будет следующим: ля бытовых потребителей – 8:00-17:00, одна очередь отключений; для промышленности и бизнеса – 8:00-19:00 – применение графиков ограничения мощности", – отметили в компании.
"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться", – добавили в "Укрэнерго". За актуальной информацией о графиках отключений в конкретном регионе нужно следить на сайтах и официальных страницах облэнерго в соцсетях:
Графики отключений электроэнергии могут ужесточиться
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что в январе украинцам следует готовиться к возможному увеличению продолжительности отключений электроэнергии из-за морозов и угроз новых российских ударов по энергетике.
Эксперт отметил, что январь традиционно является сложным месяцем для энергосистемы из-за низких температур, повышающих потребление электроэнергии. Так, Омельченко уверен: если зима будет суровой, продолжительность отключений может увеличиться.
В целом, по его словам, тяжелая, но контролируемая ситуация, вероятно, сохранится. "Россия не достигнет своих целей. Украинская энергетическая система сохранит свою целостность. Хотя, вероятнее всего, в январе у нас обновятся графики отключений, и их продолжительность может быть немалой", – отметил эксперт.
Как сообщал OBOZ.UA, отключения света в Украине могут продолжаться еще 2-3 года. Причина – физическое отсутствие достаточного объема генерации страны.
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