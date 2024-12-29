Графики отключений могут увеличиться: эксперт рассказал, к чему готовиться украинцам

Энергосистема Украины остается целостной, несмотря на все трудности и атаки врага. В январе украинцам следует готовиться к возможному увеличению продолжительности отключений электроэнергии из-за морозов и угроз новых ударов.

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Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии СМИ. По его словам, с начала 2024 года Россия неоднократно наносила удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в том числе теплогенерации и гидрогенерации.

Последние атаки, в частности, пришлись на восток и юг Украины, где дефицит мощности ощущается сильнее всего. По словам Омельченко, восстановление генерационных объектов, таких как электростанции, занимает гораздо больше времени, чем замена трансформаторов, и может занять до полугода.

Однако энергетикам удалось стабилизировать работу системы, и на сегодняшний день длительных отключений света почти нет, за исключением прифронтовых территорий. В декабре временные ограничения наблюдались в Днепропетровской, Харьковской областях и в регионах Юга. Благодаря слаженной работе специалистов ситуация в этих регионах постепенно улучшается.

Январь традиционно является сложным месяцем для энергосистемы из-за низких температур, повышающих потребление электроэнергии. Эксперт отмечает, что многое будет зависеть от ряда ключевых факторов: погодных условий и вероятности новых ударов по инфраструктуре. Если зима будет суровой, продолжительность отключений может увеличиться, поскольку повышенная нагрузка на систему совпадает с ее поврежденностью.

По словам Омельченко, тяжелая, но контролируемая ситуация, вероятно, сохранится. "Россия не достигнет своих целей. Украинская энергетическая система сохранит свою целостность. Хотя, вероятнее всего, в январе у нас обновятся графики отключений, и их продолжительность может быть немалой", – отметил эксперт.

Основные вызовы для энергетики

массированные атаки: восстановление пострадавших объектов является длительным и ресурсозатратным процессом;

восстановление пострадавших объектов является длительным и ресурсозатратным процессом; погодные условия: низкие температуры усиливают нагрузку на систему;

низкие температуры усиливают нагрузку на систему; ограничение ресурсов: дефицит оборудования и финансовых ресурсов усложняет восстановительные работы;

дефицит оборудования и финансовых ресурсов усложняет восстановительные работы; фронтовые территории: эти зоны остаются наиболее уязвимыми к отключениям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, отключения света в Украине могут продолжаться еще 2-3 года. Причина – физическое отсутствие достаточного объема генерации страны.

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