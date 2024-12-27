Свет будут отключать еще 2-3 года: украинцам рассказали, к чему готовиться

Отключения света а Украине могут продолжаться еще 2-3 года. Причина – физическое отсутствие достаточного объема генерации в стране.

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О сложившейся ситуации рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает Киев24. Он объяснил: несмотря на это графики отключений не всегда будут жесткими. К примеру:

При определенной погоде ограничения могут быть меньше.

При минимизации потребления электроэнергии ограничения смогут не проводить.

"Но нормальной является ситуация, когда при температуре минус 5 градусов и ниже у нас есть ограничения. У нас просто не осталось физически достаточного объема генерации в стране. Поэтому будем готовы, что с ограничениями нам ближайшие 2-3 года надо дружить и помнить, что они могут вернуться буквально в любой момент", – признал Харченко.

При этом он признал: существенно ситуацию не исправит даже восстановление энергосистемы. Ведь даже если оно будет идти максимально успешно, "мы должны понимать, что определенные ограничения снабжения с нами надолго – на пару лет".

Украинцам рассказали, чего ожидать зимой

В свою очередь, эксперты DiXi Group ранее сообщили: зимой 2024-2025 годов возможно развитие трех сценариев с отключениями света. В частности:

Базового – реализуется при умеренном температурном режиме и отсутствии новых обстрелов энергосистемы.

По нему в энергосистеме ожидается дефицит до 2 ГВт из-за сезонного роста спроса. При этом решающим фактором станет ограниченный импорт электроэнергии из Европы из-за высокого внутреннего спроса.

Впрочем, восстановление тепловой генерации или увеличение выработки гидроэлектростанций могут уменьшить дефицит. Однако для балансировки энергосистемы могут понадобиться графики почасовых отключений – в вечернее время возможны кратковременные отключения на 3-4 часа.

Сценария холодной погоды – реализуется при сильных морозах без новых атак.

Как объясняют эксперты, сильные морозы могут увеличить потребление электроэнергии, что приведет к дефициту в 3,4 ГВт. При этом в случае отсутствия импорта или при нестабильной работе восстановленной генерации дефицит увеличится до 5 ГВт.

В таких условиях, констатируется, неизбежно применение жестких графиков отключений. Причем даже в ночные часы.

Кризисного сценария – реализуется при атаках на энергосистему и умеренных температурах.

Новые удары по тепловым электростанциям могут вызвать риски для устойчивости энергосистемы. И хотя дефицит не будет таким значительным, как в сильные морозы, сеть будет работать на пределе.

Во избежание перегрузки, отмечается, придется применять аварийные графики отключений. При этом почасовые отключения могут стать привычными, особенно в вечерние часы пикового спроса. В то же время в случае продолжения атак аварийные графики отключений станут неизбежными.

"В большинстве сценариев (первый и третий) в часы минимальной нагрузки мы можем избежать дефицита, если будет импорт. Однако при морозах минус 10-15 градусов дефицит возможен даже ночью", – резюмировали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам Харченко, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны. Потому, по словам специалиста, эти графики работали неэффективно и часто приходилось отключать больше потребителей, чем необходимо.

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